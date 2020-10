Juventus, cattive notizie per Ronaldo: cosa succede ora

“Cristiano Ronaldo ancora positivo al Coronavirus“: secondo la stampa portoghese, in particolare il Correio da Manha, l’attaccante della Juventus non sarebbe ancora guarito dal Covid dopo il tampone effettuato nella giornata di mercoledì.

Se la notizia della positività fosse confermata, il cinque volte Pallone d’Oro sarebbe sempre più in bilico per la partita di Serie A contro il Verona, in programma domenica sera, e la gara di Champions League di mercoledì prossimo contro il Barcellona di Lionel Messi a Torino.

Ronaldo si sottoporrà ad altri giri di tamponi nei prossimi due giorni, con la speranza di risultare due volte negativo ed ottenere così il permesso per scendere in campo. L’ex Real è asintomatico e sta attualmente trascorrendo la sua quarantena nella sua villa nel torinese.

La Juventus, riporta la Gazzetta dello Sport, ha deciso di non commentare l’indiscrezione: il club bianconero si limiterà a comunicare l’avvenuta negativizzazione di CR7.

OMNISPORT | 22-10-2020 14:37