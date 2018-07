Juventus, c'è il via libera per un clamoroso scambio con il Chelsea

C’è il via libera per lo scambio Higuain-Morata tra Chelsea e Juventus.

L’imminente firma di Sarri con i Blues, ha fatto sì che la trattativa tra i due club si intensificasse negli ultimi giorni: il tecnico toscano sarebbe felicissimo di ritrovare il Pipita nella sua nuova esperienza in Inghilterra.

I due calciatori sono valutati all’incirca 65 milioni di euro ciascuno: il Chelsea verserebbe l’intera cifra ai bianconeri in un’unica tranche mente la Juventus starebbe lavorando per ottenere un prestito con obbligo di riscatto.

Morata, che non ha neanche partecipato al Mondiale con la sua Spagna, sarebbe ben felice di tornare alla Juventus, il club che più di tutte lo ha consacrato nel calcio che conta. L’ex Real Madrid nella prossima stagione dovrà però giocarsi il posto da prima punta con Mario Mandzukic che, dopo due stagioni da esterno d’attacco, ha chiesto ad Allegri di ritornare nel suo vero ruolo di boa d’attacco.

Allegri che nella prossima stagione avrebbe messo in programma di strutturare la sua Juventus sul modulo 4-3-3: per questo i bianconeri vorrebbero fortemente acquistare Milinkovic-Savic dalla Lazio. Il serbo è capace di garantire centimetri, una buona qualità ma anche tanti inserimenti in area.

Lotito, nonostante il Mondiale in chiaroscuro del suo pupillo, non ha intenzione di scendere dalla richiesta di 120 milioni di euro: Marotta al contrario non vorrebbe spingersi oltre i 70 milioni di euro a cui magari aggiungere qualche contropartita.

A sparigliare i piani della Juventus potrebbero però essere il Barcellona che ha già avuto un colloquio con i dirigenti biancocelesti: i blaugrana hanno offerto ai laziali il cartellino di Rafinha, trequartista in forza all’Inter negli ultimi sei mesi.

Rafinha piace molto alla Lazio e con un adeguato conguaglio economico la Lazio sarebbe pronta a cedere Milinkovic-Savic al Barcellona.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 12:40