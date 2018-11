Juventus, c’è la fila per Kean

Moise Kean è di sicuro il millennial del momento. Dopo essere stato il primo classe 2000 a esordire in serie A e a segnare un gol nel massimo campionato e a debuttare in Champions League, l’attaccante della Juventus ieri sera ha portato la generazione K anche in maglia azzurra, esordendo con l’Italia contro gli Stati Uniti nell’amichevole di Genk.

POCO SPAZIO. Kean va veloce, dunque, tranne che in bianconero, dove il suo talento continua ad avere poco spazio, visto che davanti a lui c’è gente del calibro di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Mario Mandzukic. Il suo addio a gennaio – ma rigorosamente in prestito – è sempre più probabile e anche all’estero si moltiplicano i nomi delle squadre interessate a questo talento che nella scorsa stagione ha fatto benissimo con l’Hellas Verona, segnando 4 gol in campionato nonostante le poche presenze da titolare (solo 12).

DA BIELSA. Sono diversi i portali britannici che riportano un interesse del Leeds, club attualmente terzo in Championship presieduto dall’italiano Andrea Radrizzani e sulla cui panchina siede un guru del calcio contemporaneo come Marcelo Bielsa. Ma sono gli stessi siti inglesi a spiegare come per portare Kean a Elland Road il Leeds dovrà battere la concorrenza di altri club europei: sulle tracce dell’attaccante, infatti, ci sarebbero anche il Marsiglia e il Galatasaray. Per Kean c’è la fila, dunque: la Juventus ha poco più di un mese di tempo per valutare la soluzione migliore per far sbocciare il talento del suo millennial.

SPORTEVAI | 21-11-2018 10:03