Juventus, c'è l'annuncio di Allegri su Emre Can

La Juventus è tornata da Manchester con un carico di autostima che va ben oltre i tre punti che hanno permesso di chiudere di fatto con largo anticipo il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ipotecando anche il primo posto. Dopo il pareggio contro il Genoa, il primo passo falso di una stagione che fino a quel momento aveva visto i bianconeri vincere tutte e dieci le partite giocate tra Serie A e Champions League, la squadra di Allegri aveva bisogno proprio di una prestazione di personalità per confermare quanto era emerso dopo la gara contro i rossoblù, ovvero che l’avversario più pericoloso della stagione bianconera è… la Juventus stessa.

Forse un luogo comune, ma il secondo tempo contro il nuovo Genoa di Juric ha mostrato una squadra distratta, quasi superficiale e quindi vulnerabile anche per avversari notevolmente inferiori sul piano tecnico. In Europa invece, almeno quest’anno, la testa di Pjanic e compagni è sempre sull’obiettivo, come del resto si era intuito già a Valencia, dove la Juve seppe vincere in dieci contro undici per un’ora a causa dell’ingiusta espulsione di Cristiano Ronaldo.

A turbare l’orizzonte dei bianconeri ci sono però le notizie non buone sulla salute di Emre Can. Il centrocampista tedesco si era dovuto fermare proprio dopo la partita contro il Genoa a causa della diagnosi di un nodulo alla tiroide. Gli accertamenti da effettuare nei giorni successivi, per capire la natura benigna o maligna della neoplasia, avrebbero dovuto fare chiarezza sull’eventuale necessità di un intervento chirurgico.

Nel rispetto della privacy del giocatore, Allegri ne ha parlato alla vigilia della trasferta di Empoli, valida per la decima giornata di campionato: “Emre Can sta svolgendo esami per decidere se fare intervento chirurgico, è molto probabile" ha anticipato Allegri. L’ex Liverpool sembra quindi destinato a stare lontano dai campi per almeno un mese, il tempo minino necessario per intervento e convalescenza”.

Allegri ha anche anticipato che non ci sarà turnover per Cristiano Ronaldo, in campo anche al “Castellani”: “Ora gioca poi vediamo. Sta bene, gioca. Poi vedremo come gestirlo. Ronaldo ha portato maggiore autostima e sicurezza, la squadra è insieme da un paio d'anni e sta crescendo. A Manchester abbiamo vissuto una grande serata, quando smetterò sarà una di quelle partite che riguarderò con piacere”.



SPORTAL.IT | 26-10-2018 13:10