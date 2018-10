Juventus: c’è un fenomeno in casa senza spazio. Che fare?

Primo gol in under 21 e un messaggio, implicito, a Massimiliano Allegri e tutta la Juventus. Moise Kean sta crescendo, in fretta. Lo ha sempre fatto, sin dalle giovanili quando giocava con le categorie superiori, sia in bianconero che in Nazionale, rispetto alla sua età. Ma ora la Juve che deve fare con lui chiuso dai vari Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic?

UN FENOMENO DA SEMPRE – Una domanda che nel breve non pone grossi problemi ma potrebbe esserlo nel futuro prossimo. Già a gennaio alla riapertura del calciomercato. Due gol con l’under 20 a settembre, ora la prima rete con l’under 21. Il giocatore, per tutti, è un fenomeno. Ha un po’ la testa calda ma negli ultimi tempi sembra rigare dritto. Quello che non si discutono sono le sue qualità tecniche e la sua potenza. Insomma un predestinato sin da quel gol al Bologna all’ultima giornata del campionato 2016/2017 che fu il primo di un classe 2000 (detti anche “millenial”) in serie A.

L’ESPERIENZA A VERONA – La Juventus e Allegri riflettono sul futuro di Moise per non bruciare il suo talento ma al tempo stesso non tarpargli troppo le ali. Lo scorso anno il prestito al Verona si è rivelato interlocutorio. Non tanto per la retrocessione degli scaligeri quanto per le difficoltà oggettive, unite a qualche infortunio, per un ragazzo così giovane di fare la differenza in un contesto in difficoltà tecnica, una squadra sempre costretta a fare un certo tipo di partite, poco gioco offensivo per esaltarne le caratteristiche. Ma 4 gol in 19 presenze in gialloblu non sono stati pochi.

MEGLIO GIOCARE O ALLENARSI CON CR7? – Poi la decisione questa estate di tenere Kean alla base tra prima squadra e primavera. “Vedremo se resta con noi, se viene ceduto sarà all’estero” aveva ribadito Allegri in fase di preparazione. Alla fine è rimasto, almeno per ora. Allenarsi con Cristiano Ronaldo non è da tutti e per tutti. E forse per il talentino bianconero va bene così. Ma lo spazio per lui è davvero risicato. Allegri lo ha convocato spesso, complici anche gli infortuni e le squalifiche di Douglas Costa e lo stesso Cr7 in Champions. Proprio lì, contro lo Young Boys, l’esordio stagionale. Un quarto d’ora dove il ragazzo ha messo in campo tutto il suo repertorio fatto di scatti, potenza e tecnica. “Quando gioca si dà sempre da fare ed è sempre pericoloso” la gratificazione da parte di Allegri.

Ora che Douglas Costa è recuperato e l’attacco al completo per lui le porte della prima squadra saranno più chiuse. L’ipotesi cessione, in prestito ovviamente, resta in piedi. Ma la scelta della destinazione sarà molto importante. Sicuramente oltre mezza serie A sarà in fila per lui ma l’estero potrebbe essere una soluzione ottimale.

SPORTEVAI | 16-10-2018 10:37