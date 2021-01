Juventus: c'è un nodo da sciogliere per arrivare a Reynolds

Continua ad essere importante l’offensiva della Juventus su Bryan Reynolds, talentino del Dallas FC e nuovo prodigio del calcio mondiale. Ma per quanto i bianconeri siano gli assoluti favoriti a mettere le mani sul difensore 18enne, continua ad esserci un nodo da sciogliere prima di procedere al suo acquisto. E a ricordarlo è ‘Tuttosport’.

Il quotidiano torinese sottolinea che la Juventus non dispone al momento di slot per ingaggiare un giocatore extracomunitario (e Reynolds lo è). Potrà dunque procedere all’acquisto del giocatore solo a condizione di trovare una società amica a cui girarlo in prestito.

Per tale scopo si era parlato in queste settimane del Cagliari, ma occorrono certezze in tal senso. Finché mancheranno, l’offensiva per Reynolds non potrà essere portata a termine.

OMNISPORT | 03-01-2021 12:36