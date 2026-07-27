Juventus, cercasi portiere: Trubin in cima alle preferenze di Spalletti dopo l'addio al Dibu, Carnevali si muove per Elmas

I bianconeri prendono informazioni sull'estremo difensore ucraino del Benfica: avrebbe superato Suzuki e Vicario nelle preferenze del tecnico, che potrebbe riabbracciare il macedone ex Napoli

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del portiere destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della propria porta nelle prossime stagioni. La dirigenza bianconera sta valutando diversi profili e, accanto ai nomi già presenti sul taccuino come Guglielmo Vicario e Zion Suzuki, nelle ultime ore avrebbe preso quota una nuova candidatura: quella di Anatolij Trubin, estremo difensore ucraino del Benfica.

Trubin nel mirino della Juventus

Il classe 2001 sarebbe entrato nelle valutazioni della Juventus grazie al suo mix di talento, esperienza internazionale e margini di crescita. Secondo quanto riportato da La Stampa, nel corso dell’ultimo fine settimana ci sarebbero stati i primi contatti tra il club torinese e l’entourage del portiere per sondare la disponibilità del giocatore e capire le condizioni di un possibile trasferimento in Serie A. Trubin è un nome già conosciuto nel panorama calcistico italiano. Prima di approdare al Benfica era stato seguito con grande attenzione anche dall’Inter, mentre con la maglia dello Shakhtar Donetsk aveva iniziato a farsi notare come uno dei giovani portieri più interessanti del panorama europeo.

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Trubin, il portiere-goleador

Tra gli episodi più curiosi della sua carriera recente c’è anche il gol segnato lo scorso gennaio contro il Real Madrid: una rete arrivata in un momento decisivo, che permise al Benfica di conquistare la qualificazione ai playoff di Champions League dopo aver superato il Marsiglia guidato da Roberto De Zerbi. Il problema principale, però, resta rappresentato dal costo dell’operazione. Il Benfica non sembra intenzionato a trattare per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, una valutazione importante ma che la Juventus potrebbe prendere in considerazione vista la giovane età del portiere e la possibilità di assicurarsi un investimento a lungo termine.

Juventus, Martinez si allontana

L’interesse per Trubin nasce anche dalla difficoltà nel portare a Torino Emiliano “Dibu” Martínez. Il portiere argentino dell’Aston Villa è uno dei profili più graditi a Luciano Spalletti, che non ha nascosto il proprio apprezzamento dopo l’amichevole contro lo Standard Liegi: “Può cambiare squadra e noi cerchiamo competitività”, aveva dichiarato il tecnico bianconero. La trattativa, tuttavia, presenta diversi ostacoli. L’Aston Villa valuta il proprio numero uno, nonostante i 34 anni, tra i 12 e i 15 milioni di euro e resta da capire la volontà del club inglese di privarsi di un elemento considerato fondamentale. Per la Juventus si tratterebbe inoltre di una soluzione più immediata, ma meno orientata alla programmazione futura rispetto a un investimento su un portiere più giovane come Trubin.

Vicario e Suzuki, le alternative sul tavolo

Tra i nomi monitorati resta forte anche quello di Guglielmo Vicario. L’ex portiere dell’Empoli non sembrerebbe più centrale nei piani del Tottenham, anche se la sua mancata presenza nella tournée in Australia e Nuova Zelanda è stata giustificata da problemi fisici. L’operazione potrebbe rappresentare una soluzione più accessibile per i bianconeri: possibile una formula con prestito e successivo obbligo o diritto di riscatto, per un investimento complessivo che si aggirerebbe intorno ai 15-16 milioni di euro.

Suzuki resta in corsa

Rimane invece in corsa anche Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma reduce da una stagione positiva in Serie A. Il club emiliano continua però a chiedere almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire e non sembra intenzionato a concedere sconti. Sul giocatore, inoltre, è forte l’interesse del Paris Saint-Germain, circostanza che potrebbe complicare ulteriormente i piani della Juventus. La scelta finale dipenderà quindi da diversi fattori: la valutazione economica dei cartellini, la strategia societaria e la volontà di puntare su un portiere già pronto oppure su un investimento destinato a garantire stabilità per molti anni.

Juventus, sondaggio per Elmas a centrocampo

Parallelamente alla ricerca del nuovo portiere, la Juventus continua a lavorare anche per rinforzare il centrocampo. Tra i nomi valutati dalla dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è quello di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone è rientrato al Lipsia dopo il mancato riscatto da parte del Napoli, che aveva un accordo fissato a 17 milioni di euro. Il prestito in azzurro non ha portato alla conferma definitiva, ma il giocatore potrebbe comunque lasciare la Bundesliga: il suo contratto con il Lipsia scadrà tra due anni e il club tedesco sarebbe disposto a valutare una cessione.

Elmas-Spalletti, coppia vincente

Elmas è un profilo particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti, che lo ha già allenato nella stagione dello storico scudetto del Napoli nel 2023. Proprio il rapporto con il tecnico potrebbe rappresentare un elemento importante nella valutazione della Juventus, che ha effettuato un primo sondaggio. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, una cifra decisamente più contenuta rispetto ad altri obiettivi di mercato. Sul centrocampista, però, si registra anche l’interesse del Besiktas, pronto a inserirsi nella corsa.