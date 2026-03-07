Juventus, tornano le ipotesi di cessione: Elkann pensa all’addio, il legame con Agnelli e l’Italia e Tether alla finestra

La cessione de La Stampa ha sollevato nuovamente anche il possibile cambio di mano della Juventus: la posizione di Elkann non è cambiata rispetto a quanto dichiarato qualche mese fa ma la strategia non è così

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

John Elkann continua a essere sotto la lente di ingrandimento. La cessione de La Stampa ha rappresentato un momento di rottura all’interno della storia della famiglia Agnelli e ora c’è chi crede che il prossimo passo sempre nel segno di quella rottura possa essere rappresentato anche da un possibile passaggio di mano della Juventus. Per il momento si tratta di voci e di congetture, ma quelle che bastano per tenere i tifosi bianconeri con le antenne puntate.

Il legame con l’Italia

La notizia della cessione de La Stampa, ufficializzata nei giorni scorsi, ha acceso le luci anche sul futuro della Juventus. John Elkann ha sempre vissuto gli affari della Vecchia Signora un po’ a distanza, intervenendo in maniera diretta solo in pochissime circostanze e spesso quando le cose andavano male. Ma è indubbio che la cessione di un asset come il giornale piemontese da sempre legato alla famiglia Agnelli, abbia portato ad alcune considerazioni anche sulle sue intenzioni future in ambito bianconero. A Radio Bianconera, il giornalista Gabriele La Monica di Milano Finanza rivela: “La Juventus e La Stampa sono due asset che appartengono alla famiglia Agnelli da un secolo, vendere La Stampa significa che questo legame con questa storia familiare può essere reciso. Ci sono due correnti di pensiero, quella che seguo anche io è che una volta che saranno finalizzate le cessione di La Stampa e Repubblica, potrebbe aprirsi anche una finestra per la cessione della Juventus”.

Il futuro in bianconero

A offrirti un punto di vista decisamente diverso sulla vicenda ci pensa la Gazzetta dello Sport che invece sostiene come il legame con la Vecchia Signora continui a essere molto forte. Un legame che John vorrebbe continuare attraverso i suoi tre figlio. Il quotidiano sportivo rivela infatti che i tre eredi di Elkann sono grandi tifosi della Juventus e che in particolare il primogenito Leone (19enne) non abbia mai nascosto la sua grande passione per i colori bianconeri. Un legame ancora molto forte che scorre all’interno della famiglia che potrebbe spingere l’attuale proprietà a continuare a tenere il club all’interno della famiglia.

Tether alla finestra

Le voci di una possibile cessione della Juventus, che fino a qualche tempo fa sembravano appartenere solo al campo della pura fantascienza, sono andate aumentate in maniera esponenziale nel corso degli ultimi mesi. Di certo ad averle alimentate sono stati i risultati abbastanza deludenti delle ultime stagioni, ma un ruolo chiave in questa vicenda ce l’ha anche Tether. La società di criptovalute, arrivata nel club con il ruolo di azionista di minoranza e forse anche un po’ in sordina, nel corso del tempo si è fatta strada soprattutto nel cuore dei tifosi. Il ceo Paolo Ardoino ha lanciato una campagna di comunicazione proprio per avvicinare i tifosi della Juventus e ha parlato apertamente dell’intenzione di acquisire il club. Ci sarebbe stata anche una prima offerta presentata qualche mese fa, subito rispedita al mittente. Ora la cessione de La Stampa lascia la porta aperta a un nuovo tentativo.