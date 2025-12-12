Juventus, Elkann pronto a vendere tutto: dopo Gedi tocca ai bianconeri. L’apertura all’Arabia e gli scenari futuri

Secondo Il Domani, il presidente della Exor starebbe pensando a vendere delle quote al principe saudita Mohamed bin Salman ma la Juventus almeno per il momento non dovrebbe cambiare di mano

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il segno dei tempi, l’apertura verso l’Arabia Saudita potrebbe segnare un altro passo storico per la Juventus e per tutto il calcio italiano. Il club più blasonato d’Italia potrebbe presto avere un socio straniero e chissà che non sia un primo passo verso una cessione completa. Il presidente della Exor, John Elkann, avrebbe già avviato i primi contatti; una situazione che i tifosi bianconeri seguono con grande attenzione.

La rivelazione de Il Domani

L’ultima rivelazione sulle grandi manovre di John Elkann arriva dalle pagine de Il Domani, che svela l’ultimo piano del presidente della Exor riguardo la Juventus. Secondo il giornale infatti ci sarebbe stata una significativa apertura per l’arrivo di un nuovo investitore all’interno del club, un socio che potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita: “Lo spazio per un nuovo investitore c’è – scrive Stefano Vergine – e tutte le strade portano a Riad. Il calcio sarà importante per l’Arabia Saudita e una quota di un club europeo importante come la Juventus non farebbe scomodo nei prossimi anni all’immagine della monarchia sunnita. Dal canto suo Elkann ha costruito un buon rapporto con il principe. E’ stato ospite da lui nel maggio scorso al seguito di Donald Trump e del ristretto gruppo di imprenditori scelto dal presidente americano”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto con J Medical

I contatti tra Elkann e il principe saudita sarebbero già avviati anche se per il momento riguardano una collaborazione che ha al centro del discorso il J Medical che aiuterà il regno di bin Salman a istruire professionisti locali e a costruire un’infrastruttura simile a quella torinese. Un primo approccio che può rappresentare la porta di ingresso per una collaborazione ben più importante con il principe saudita che si unirebbe al ristretto nucleo di azionisti della Juventus di cui fa parte anche Tether.

Elkann, Juve e gli scenari futuri

La posizione di John Elkann è quantomai criticata nelle ultime settimane. Le ipotesi di cessione del gruppo Gedi hanno portato a scioperi, proteste e critiche. Gli addetti ai lavori rivelano che si tratta di una politica cominciata da tempo con la cessione di alcune partecipazioni storiche del gruppo. Sulla Juventus, Elkann ha sempre smentito con forze (l’ultima poco più di un mese fa) le voci su una possibile cessione. Ma di certo è in programma una ristrutturazione che potrebbe portare il club “della famiglia Agnelli” a una configurazione più moderna e meno tradizionale. L’eventuale arrivo di un socio come il principe bin Salman porterebbe con sé anche preoccupazioni e polemiche anche legati ad aspetti extra-economici e decisamente extra-sportivi. Ma la nuova direzione della proprietà Juventus sembra andare in questa direzione con buona pace dei puristi. Una mossa che nonostante tutte le smentite del caso apre anche alla clamorosa ipotesi di una cessione del 65% del pacchetto azionario della Juventus, ora nelle mani di Exor.