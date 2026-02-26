Juventus, fuori dalla Champions ed è colpa di Elkann: la Uefa fa chiarezza sul rosso a Kelly. Gli appelli ad Ardoino e Agnelli

L’eliminazione della squadra di Luciano Spalletti dai playoff di Champions League fa discutere, il peso della Superlega e le contestazioni ad Elkann. Ardoino e Agnelli sono i riferimenti dei tifosi bianconeri

Un’impresa sfiorata e un’eliminazione che fa male. Il giorno dopo la Juventus e i suoi tifosi si svegliano con l’amaro in bocca dopo il doppio confronto con il Galatasaray. La rimonta è riuscita solo a metà anche per colpa di una decisione arbitrale che fa molto discutere. Se la reazione della squadra di Luciano Spalletti riceve solo applausi, c’è chi contro si scaglia contro la “politica” del club e ancora una volta nel mirino finisce John Elkann.

Elkann ancora nel mirino

Un’eliminazione molto dolorosa quella della Juventus. I bianconeri di Luciano Spalletti sono andati vicino a un’impresa epica contro il Galatasaray pagando solo nel supplementare la stanchezza per una partita giocata per larga parte in inferiorità numerica. Se le reazioni dei tifosi nell’immediato dopogara sono state rivolte soprattutto alle decisioni dell’arbitro Pinheiro e al clamoroso errore di Zhegrova, il giorno dopo è quello che allarga l’ambito dei colpevoli.

Sotto accusa finisce in particolare John Elkann, la colpa del “proprietario” bianconero, almeno secondo una parte della tifoseria, è quella di non aver alzato la voce nei confronti della Uefa. I fan della Vecchia Signora temono di essere ancora presi di mira, con decisioni arbitrali dubbie, per il tema Superlega che ha allontanato Madama dai vertici della Uefa.

Gli appelli ad Ardoino e Andrea Agnelli

La mancata qualificazione agli ottavi di Champions League è senza dubbio un boccone amaro da mandare giù ma Luciano Spalletti e i suoi adesso potranno concentrarsi unicamente sul campionato per dare la caccia alle prime quattro posizioni della classifica. Ma c’è chi guarda al futuro e alla volontà di vedere ancora una volta la Juventus in cima al calcio italiano ed europeo. La richiesta di una svolta e di un cambiamento anche all’interno del sistema bianconero è forte da tempo. E sui social gli appelli si rivolgono a due figure in particolare: Paolo Ardoino e Andrea Agnelli. Il primo con il suo ruolo in Tether (azionista di minoranza del club bianconero) ha subito instaurato una comunicazione social molto forte che ha fatto colpo sui fan della Vecchia Signora, il secondo rappresenta ancora un punto di riferimento con il suo essere prima tifoso e poi presidente. Cosa che invece il popolo bianconero non riscontra in John Elkann.

La Uefa fa chiarezza sul rosso a Kelly

L’espulsione di Kelly risultata decisiva sul risultato finale continua a essere oggetto di discussione. Le critiche nei confronti dell’arbitro Pinheiro sono state severissime dalla Uefa arriva una presa di posizione molto netta a difesa della decisione: “Il giocatore della Juventus con la maglia numero 6, utilizzando i tacchetti ha commesso un intervento duro sulla caviglia del suo avversario mettendo chiaramente in pericolo la sua incolumità”. Con questa nota ufficiale la Uefa spiega la decisione del fischietto portoghese e prova a spegnere le polemiche.