Juventus, che botta: doppio infortunio per un'altra stella

La Juventus paga a caro prezzo la vittoria contro il Valencia nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Mentre si attende la prevedibile squalifica di Cristiano Ronaldo, e dopo l’infortunio di Sami Khedira, i campioni d’Italia perdono anche Douglas Costa, uscito acciaccato durante il match del Mestalla. L’esterno offensivo brasiliano ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra: ne avrà per quasi un mese.

Questo il comunicato diffuso dalla società torinese dopo gli esami a cui si è sottoposto l’atleta per chiarire le sue condizioni: “Dopo l’infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso”.

Il giocatore verdeoro, che comunque avrebbe dovuto saltare per squalifica le prossime quattro giornate di campionato dopo lo sputo a Federico Di Francesco, rientrerà solamente dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Non ci sarà così per il match contro lo Young Boys, ma dovrebbe essere al 100% per Juventus-Genoa del 20 ottobre o al più per la partita successiva, a Manchester contro lo United il 23 ottobre.

L’infermeria juventina, oltre a Khedira e Douglas Costa, conta tra gli indisponibili Spinazzola, Barzagli, De Sciglio.

Su Twitter intanto il presidente Andrea Agnelli ha postato un messaggio in latino per lodare la squadra e lo spirito di gruppo della Juve dopo la vittoria di Valencia. “Unus pro omnibus, omnes pro uno”. “Uno per tutti, tutti per uno”, è la frase a corredo della foto che mostra Mario Mandzukic, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi rialzare Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione del campione portoghese.

SPORTAL.IT | 21-09-2018 14:35