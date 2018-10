Juventus, che famiglia: Pjanic offre la cena a tutta la squadra

Una squadra, anzi di più: una famiglia. La Juventus cura anche i più minimi dettagli e negli anni sta tentando di cementare sempre di più il rapporto tra i calciatori, in modo da ottenere un equilibrio perfetto tra campo e spogliatoio. Questa precisa filosofia è dimostrabile anche nell’ultima cena dei bianconeri: il centrocampista Miralem Pjanic, infatti, ha deciso di festeggiare l’importantissima vittoria interna contro lo Young Boys in Champions League con una bella cena. Il metronomo bianconero ha voluto offrire la cena ai compagni di squadra: un modo intelligente per celebrare la seconda vittoria nella massima competizione europea, rinsaldare ancora di più lo spirito di gruppo, e tenere lontani i fantasmi della nuova grana che sta guastando il sonno di Cristiano Ronaldo alle prese con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane ragazza americana nel 2009.

Problemi e tensioni fuori dal ristorante: per vincere la Juventus ha bisogno dell’umore migliore. Volti sorridenti e pollici alzati; nessuna preoccupazione deve attraversare la testa dei calciatori che devono essere assaliti da un unico e ossessivo pensiero: vincere. Un gruppo unito che segue gerarchie ben precise; nell’anno dell’addio di Gigi Buffon è Giorgio Chiellini a sedere a capotavola come a voler controllare, dal fondo della tavolata, che tutto sia in ordine e che la squadra sia realmente unita. Compiti di capitano che non smette di lavorare neanche nei momenti di svago: in perfetto stile Juventus.

SPORTEVAI | 05-10-2018 13:25