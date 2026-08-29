Juventus, che figura l'affare Kessie: il no del centrocampista è definitivo, il retroscena sull'incontro con gli agenti

L'ex Milan non ha accettato le proposte economiche del club bianconero, il suo futuro alla Roma o in Spagna, i tifosi di Madama sul piede di guerra

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sentendo ieri parlare Spalletti i tifosi della Juve ci avevano creduto: Kessie sembrava a un passo, il buco a centrocampo colmato con un giocatore di fisico, di esperienza e di spessore ma oggi la doccia fredda: tutto saltato, l’ex Milan non ha fatto sconti e dopo aver aspettato due mesi la Juve, mettendo in stand-by tutte le altre pretendenti, ha rifiutato definitivamente. Una porta sbattuta in faccia a Carnevali che ha lasciato attoniti i tifosi.

Le parole di Spalletti

Ieri Spalletti aveva confermato lo stato avanzato della trattativa: “I paletti del Fair Play finanziario sono molto stringenti per noi. Dobbiamo attenerci a quelle che sono le possibilità che abbiamo. Essendo parametro zero, è più possibile di altri, ma in generale quando vai a parlare di trasferimenti è complicato perché bisogna confrontarsi con questo Fair Play. Senza uscite diventa impossibile per noi portare gente dentro. Lui, se i direttori riescono a trovare la quadra, è una cosa che può essere possibile lo sapete bene. Confermo quello che avete scritto”.

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L’incontro con gli agenti

I “direttori” aveavano fissato un appuntamento a Milano con gli agenti del giocatore. Massara, Carnevali e Ottolini erano convinti di avere in pugno il centrocampista ormai. La proposta era da 4,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi per i prossimi due anni, con opzione del terzo. Offerta rifiutata. Decisivo l’ostacolo dei bonus, alcuni dei quali alla firma. Un ruolo lo ha giocato anche la Roma, che si è inserita nella trattativa ma sul giocatore sono tornate anche altre società spagnole. Ancora incerto il suo futuro ma una sicurezza c’è: non giocherà con la Juventus. E per i tifosi è una figuraccia epocale.

Le reazioni dei tifosi

Fioccano i commenti sul web: “Penso che approcciare un giocatore che ne guadagna 10 con un’offerta di 3,5 sia quanto meno pretenzioso. Se la tua situazione non permette altro è meglio soprassedere che fare la figura del peracottaro” e poi: “O c’è un qualcosa che non sappiamo, oppure questa situazione Kessie rischia di far giudicare malamente l’operato dei due direttori” e anche: “La Juve è una squadra da metà classifica e nessuno vuole venire a giocarci, vivremo male il futuro, non vinciamo in Europa da 35 anni non abbiamo una società, non c’è più nulla ed ovviamente giocatori ‘scarsi‘ come Kessie alla fine nemmeno ci filano”

C’è chi scrive: “Il tempo perso per questo personaggio non è normale” e poi: “Perdere Kessie così dopo che lo hai in mano da mesi.. È veramente umiliante.. Siamo diventati qualcosa di simile ad una Samp con tutto il rispetto per la Samp” e anche: “Abbiamo accelerato per tre mesi ogni singolo giorno. Peccato fosse una corsa sul tapis roulant: massima velocità, consumo d’energia titanico e schianto finale contro il muro del ridicolo. Kafka ci sarebbe andato a nozze. “, oppure: “Ma la Juve non lo sapeva già ad inizio mercato che il FENOMENO KESSIE pretendeva 7milioni all’anno? Dovevamo aspettare la fine del mercato?”

I tifosi sono scatenati: “Kessie non è altro che l’ennesima conferma di quanto questa società sia caduta in basso. Se non cambierà la testa arriveremo a lottare per la Conference League come consuetudine.” e poi: “Tre mesi dietro a Kessie per rimanere col cerino in mano, un difensore e un attaccante che mancano all’appello. Con almeno 8 giocatori sul groppone. Guai a criticare!” e ancora: “Gestione grottesca e centrocampo, reparto peggiore da anni, addirittura messo peggio dello scorso anno”, oppure: “Oramai da parte della Juventus non mi stupisce più niente, ne abbiamo viste di cose del genere anche con Comollí. Mesi di trattativa per arrivare all’ultimo momento e non sanno manco quali sono le richieste… Altri ci arrivano a Giugno noi nemmeno a fine Agosto” e infine: “Gestione pessima… non solo di questa operazione ma in generale anche la storia del portiere molto male anche le cessioni… a 4 dalla fine non so cosa puoi prendere senza soldi davvero molto male”