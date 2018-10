Juventus, che succede a Douglas Costa?

Nella Juventus che brilla in Champions League e domina in campionato c’è un problema che risponde al nome di Douglas Costa. Dopo aver chiuso lo scorso campionato da assoluto protagonista – il brasiliano fu decisivo nel rush finale per lo scudetto – l’ex Bayern Monaco è incappato in una netta involuzione in questa prima parte di stagione e ha visto il suo minutaggio molto ridotto.

(QUASI) MAI TITOLARE. Tra serie A e Champions League, Douglas Costa ha giocato titolare solo all’esordio in campionato contro il Chievo, lasciando tra l’altro il campo a gara in corso, con la Juve sotto 2-1 nel punteggio, prima della rimonta coronata dal 3-2 di Bernardeschi. In totale ha messo insieme appena 226 minuti, un bottino piuttosto magro figlio anche dell’espulsione rimediata contro il Sassuolo che gli ha fatto saltare 4 gare di campionato. Un anno fa, di questi tempi, Douglas Costa aveva già collezionato 6 presenze dal primo minuto (2 in Champions League e 4 in serie A) e soprattutto era stato in grado di incidere positivamente per la squadra: dopo 3 gare in Europa e 10 in Italia, il brasiliano aveva giocato 530 minuti segnando 1 gol e servendo 3 assist ai compagni.

MAI COSI’ MALE. E ora sono proprio le voci riguardanti la produzione offensiva quelle che più preoccupano: zero reti e zero assist finora, per quella che è la peggiore partenza stagionale di Douglas Costa da quando nel gennaio 2010 mise piede in Europa, grazie allo Shakthar Donetsk che allora lo prelevò dal Gremio. Fortunatamente per la Juve, il suo momento negativo non ha inciso: l’esplosione di Bernardeschi prima, l’affidabilità di Mandzukic, l’ottimo rendimento europeo di Dybala e la straordinaria capacità realizzativa di Cristiano Ronaldo sono bastate alla Juventus per travolgere qualunque avversario. Ma per raggiungere l’obiettivo del triplete i bianconeri avranno bisogno anche del miglior Douglas Costa. Allegri potrebbe gettarlo nella mischia sabato contro il Cagliari: l’occasione giusta per dimostrare di essere ancora il fenomeno ammirato un anno fa.

31-10-2018