Juventus: Chellini e Higuain preoccupano Sarri

Sono tre i giocatori che al momento rappresentano altrettanti grattacapi per Maurizio Sarri: si tratta di Gonzalo Higuain, Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini, tutti impegnati nella giornata di lunedì senza però che nessuno abbia potuto lavorare in gruppo nell'allenamento tenuto dal resto dei giocatori della Juventus.

Il Pipita, per esempio, è stato costretto a fare fisioterapia dopo il risentimento muscolare alla coscia destra che lo ha colpito giovedì scorso. Il gallese, invece, ha lavorato da solo, mentre il centrale toscano ha svolto un programma di riatletizzazione per mettersi definitivamente alle spalle i suoi recentii problemi fisici. La sua presenza contro il Milan, venerdì prossimo, è tutt'altro che certa: più probabile il ritorno in campo per l'eventuale finale di Coppa Italia mercoledì 17 giugno.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 21:25