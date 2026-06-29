Juventus, Chiellini punta su Daniel Okolo ma per la Next Gen: chi è il talento preso a costo zero

Mentre Carnevali è concentrato sull'affare Kolo Muani, Chiellini rinforza la Next Gen con il gigante 18enne che si è messo in luce con la maglia della Triestina

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La Juventus ha la necessità di pensare al presente e provare a esaudire il prima possibile le richieste di Spalletti per rinforzare la rosa a sua disposizione. Due le priorità, ormai note: il portiere e l’attaccante. Kolo Muani resta l’obiettivo numero uno dopo l’ormai (quasi) certo addio di Vlahovic. Ma lo sguardo è rivolto anche al futuro, ai possibili campioni del domani e ai rinforzi per la Next Gen, che aveva bisogno di un nuovo bomber come alternativa a capitan Guerra, in procinto di rinnovare. Lo ha scovato Chiellini alla Triestina: si chiama Daniel Okolo, ha 18 anni.

Juventus, chi è Daniel Okolo: nuovo attaccante per la Next Gen

Okolo, classe 2007, si è appena svincolato dalla Triestina dopo la retrocessione degli alabardati in Serie D. In questa stagione il talento nato a Ravenna ha collezionato 10 presenze in Serie C, segnando anche un gol e servendo due assist nei 188 minuti disputati tra i professionisti. Non a caso sul giocatore, dotato di una struttura fisica imponente — è alto 196 centimetri — si sono mossi diversi club attenti ai giovani come Empoli e Juve Stabia. Ma la Juventus ha accelerato e punta a farlo firmare quanto prima con un contratto di quattro anni. Nella giornata di domani è previsto l’incontro decisivo.

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Okolo, l’ultimo talento scovato da Chiellini

A breve Okolo potrebbe quindi ritrovarsi agli ordini di Massimo Brambilla in una rosa in cui, nell’ultima stagione, ha brillato il talento di Giacomo Faticanti, convocato da Silvio Baldini anche in Nazionale maggiore per il doppio impegno di giugno contro Lussemburgo e Grecia, e quello di Adin Licina, trequartista arrivato dal Bayern Monaco proprio come Yildiz.

Okolo rappresenta un nuovo tassello che arricchisce la Next Gen, la cui direzione è affidata a Claudio Chiellini. Di recente proprio Faticanti, ormai destinato al salto di categoria, ha sottolineato quanto la figura di Chiellini sia stata preziosa nel suo percorso in bianconero. I risultati, del resto, premiano il lavoro del fratello di Giorgio: la formazione Under 23 ha conquistato l’accesso ai playoff dopo aver chiuso la regular season al quarto posto nel Girone B di Serie C.

Ora anche Spalletti è in attesa del bomber

Okolo è il bomber del futuro, ma Spalletti ha bisogno di un centravanti pronto subito. Carnevali continua il pressing col PSG per Kolo Muani: con il francese l’intesa è totale, ma resta distanza con il club di Al-Khelaifi, che ha appena ceduto Gonçalo Ramos al Milan per 70 milioni. La Juventus ha messo sul piatto 35 milioni, mentre i campioni d’Europa ne chiedono 40: una possibile soluzione per sbloccare l’affare potrebbe essere la formula del prestito con obbligo di riscatto. Novità anche sul fronte Vlahovic: il serbo aspetta una chiamata dal Barcellona, ma i blaugrana – secondo quanto riportato dal Daily Mail – stanno valutando l’assalto a Harry Kane.