Juventus: chi è Xaver Schlager, il mediano che Spalletti vuole subito

Dalla Bundesliga alla possibile avventura in bianconero, Schlager è più di un interditore. Tecnica, intelligenza e personalità al servizio dell'ex ct

Il potere a centrocampo. Così è per Luciano Spalletti che ha individuato nel regista la figura mancante per la sua Juventus. Non che sia una novità assoluta: da anni i bianconeri cercano una testa pensante in grado di fare realmente la differenza a metà campo. Il nome più in voga in questo momento è quello di Xaver Schlager, non certamente Andrea Pirlo ma lontano anni luce dallo stereotipo del mediano ruvido e solo muscoli. Si tratta di un centrocampista che unisce intensità e pensiero, pressing e lettura del gioco. Opportunità interessante per la Vecchia Signora.

Un mediano fuori dagli schemi

Ma chi è Xaver Schlager? Dimenticate il classico interditore con la faccia cattiva: parliamo di un mediano “intellettuale”. In campo recupera palloni, corre e accompagna l’azione, ma fuori preferisce i libri ai social. La lettura è parte integrante della sua routine quotidiana, un modo per mantenere ordine mentale e concentrazione. Un approccio raro, che racconta molto della sua personalità. Una caratteristica certamente apprezzabile in una modernità che tritura tutto a tempo di reel.

Lettura, scrittura e impegno sociale

Tra le sue abitudini c’è anche il “diario dei 6 minuti”, che compila ogni mattina e ogni sera con riflessioni positive. I suoi riferimenti culturali sono Osho, Hesse e Coelho, più che i calciatori del passato. Schlager è inoltre impegnato nel sociale con il progetto Common Goal, a cui devolve l’1% dello stipendio. E resta legatissimo alle origini, tanto da aver aperto una struttura alberghiera nel suo paese natale in Austria. Insomma, non proprio il prototipo del classico calciatore.

Come gioca e perché piace alla Juve

Ventottenne, mancino e cresciuto nel Salisburgo, Schlager ha costruito la sua carriera in Bundesliga tra Wolfsburg e Lipsia. È un mediano di rottura capace di verticalizzare e condurre palla, con 49 presenze in nazionale austriaca e l’esperienza di Euro 2020. Nonostante i gravi infortuni subiti, porterebbe alla Juventus esperienza internazionale e un approccio mentale prezioso. Qualità che Spalletti considera fondamentali per alleggerire il peso della maglia bianconera.