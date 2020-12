Juventus, Chiellini convocato per l'Atalanta

Andrea Pirlo ritrova Giorgio Chiellini. Il difensore è tra i convocati per Juventus-Atalanta di questa sera alle 18,30 a dimostrazione che i guai fisici sono ormai alle spalle. Il numero 3 bianconero, infortunatosi alla vigilia del match di Champions contro la Dinamo Kiev, ha smaltito il problema muscolare alla gamba destra ed è nuovamente disponibile. Niente da fare invece per Merih Demiral, ancora fermo ai box e che non figura nell’elenco diffuso dalla Juve.

OMNISPORT | 16-12-2020 14:03