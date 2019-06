Juventus-Chiesa, arriva l'annuncio della Fiorentina

Si raffredda la pista che porta Federico Chiesa alla Juventus. Il club bianconero si sta concentrando su come rinforzare la difesa (De Ligt nel mirino) e il centrocampo (Rabiot e Pogba) a disposizione di Maurizio Sarri, e il gioiello della Fiorentina, tanto corteggiato e seguito negli scorsi mesi, è ora più lontano.

Chiesa, che ha segnato tre reti in tre partite negli Europei Under 21, l'ultima è un gioiello contro il Belgio, potrebbe restare un altro anno a Firenze. Ne è praticamente sicuro il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ai microfoni di Sky ha ribadito ancora una volta che il futuro del figlio d'arte è in Toscana, almeno per un'altra stagione.

"Ho visto la partita dell'Under 21. Ha fatto un grandissimo gol, speriamo si qualifichi l'Italia. Se non ci sono cose che non so, Chiesa resterà alla Fiorentina. È cresciuto a Firenze, i suoi genitori vivono in questa città e gli costruirò una squadra forte, deve darmi un po' di tempo".

Commisso ha parlato anche dei possibili ritorni alla Fiorentina di Borja Valero e Gabriel Batistuta: "Su Borja non dico niente, sarete aggiornati su tutto. Montella, Pradè e gli altri dirigenti si dedicheranno alla costruzione della squadra. Batigol? Per ora ancora niente, vedremo se andare avanti con Batistuta. Lo vogliamo nella nostra squadra, ma nelle condizioni giuste. L'ho incontrato a Firenze, è una bravissima persona e una vecchia gloria della Fiorentina. Lo vogliamo, ma alle condizioni giuste".

L'imprenditore italostatunitense ha poi elogiato i tifosi della Fiorentina per l'accoglienza ricevuta: "L'accoglienza che ho avuto non me l'aspettavo. Ora porterò mia moglie, se non la trattate bene non la porto più. Dovrà avere la stessa accoglienza che ho avuto io".

