Juventus-Chiesa, il momento è giunto: la strategia bianconera

L’occhiolino, più o meno diretto, di Rocco Commisso corrisponde a un sostanziale via libera quantomeno per imbastire una trattativa vera e propria. E la sensazione è che in questi giorni la Juventus voglia fare sul serio per Federico Chiesa, sempre più obiettivo numero uno dei bianconeri in questa fase conclusiva del calciomercato di inizio stagione.

La Vecchia Signora ha la necessità di completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, e una delle caselle a ballare è quella relativa al giocatore destinato a prendere il posto del partente Douglas Costa. Un profilo che si sposa alla perfezione con le caratteristiche del talento attualmente in maglia viola.

‘Tuttosport’ va oltre, e spiega nella sua edizione domenicale la strategia con cui Fabio Paratici vorrebbe assicurarsi il giocatore. L’idea è quella di riproporre la formula che ha permesso alla Juventus di riportare Alvaro Morata a Torino. E che ovviamente dovrà essere accettata dalla controparte gigliata.

I bianconeri puntano infatti a versare nelle casse della Fiorentina un assegno da 10 milioni immediatamente, per poi completare il pagamento con un obbligo di riscatto fissato tra due anni. A queste condizioni l’Atletico Madrid ha detto di sì, resta da capire quali siano le intenzioni di Rocco Commisso.

Il numero uno viola, dopo il ko della Fiorentina a San Siro contro l’Inter, ha infatti sostanzialmente ammesso di essere disposto a trattare la cessione di Chiesa. “Vediamo, nell’ultima settimana tutto può succedere. Il mercato non è ancora finito”, le sue parole.

“I soldi servono per comprare giocatori, la Fiorentina deve andare avanti con le sue idee di rifare lo stadio e aumentare i ricavi, per comprare anche più rinforzi”, ha quindi aggiunto il patron gigliato.

La Juventus intanto aspetta, e ha già individuato un profilo alternativo: Joaquin Correa della Lazio. Ma al momento tutto sembra dipendere dall’eventuale sì di Commisso.

OMNISPORT | 27-09-2020 11:17