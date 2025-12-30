Juventus, Chiesa può tornare a gennaio: web in tilt, la reazione dei tifosi e la posizione del Liverpool

Fede proprio non riesce a entrare nelle grazie di Arne Slot: lasciare i Reds a gennaio è l'unica soluzione possibile per tornare in Nazionale. I bianconeri ci pensano

Gennaio è il mese della verità per Federico Chiesa. Quello da dentro o fuori in chiave Mondiale. Sì, perché per riprendersi l’azzurro della Nazionale l’esterno offensivo ligure ha bisogno di giocare. Da settimane si parla dell’addio al Liverpool e del suo possibile ritorno in Italia, al Napoli o alla Roma. Ma nelle ultime ore è emersa una clamorosa ipotesi: il ritorno alla Juventus.

Juventus, a gennaio torna Chiesa?

A sganciare la bomba è stata la Gazzetta dello Sport. La Signora pensa alla pazza idea di riprendersi Chiesa, a cui finora Arne Slot ha concesso soltanto le briciole. Pensate: sabato scorso Fede è stato schierato per la prima volta titolare in Premier contro il Wolverhampton ultimo in classifica e, dopo un’ora esatta di gioco, è stato sostituito.

L’ennesimo duro colpo della sua esperienza al Liverpool, che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. A quanto pare, la Juventus sta valutando l’idea di riportarlo a casa, in prestito per 6 mesi, of course. Spalletti avrebbe a disposizione uno dei calciatori italiani più talentuosi in circolazione, mentre Chiesa avrebbe finalmente la possibilità di giocare con continuità e candidarsi per un posto ai playoff Mondiali dopo i ripetuti no a Gattuso per via di una condizione fisica mai tale da meritare l’azzurro.

La posizione del Liverpool

A spine si aggiungono spine. L’ultima in ordine di tempo riguarda l’addio di Aaron Briggs, l’allenatore dei calci piazzati dei Reds. Il motivo è legato alle disastrose statistiche della squadra campione d’Inghilterra, che ha incassato 12 gol su palle inattive in 18 partite, realizzando solo tre reti realizzate sui calci piazzati. Ma a tenere banco è sempre il caso Salah, partito per la Coppa d’Africa dopo la rottura col club e con Slot e il parziale riavvicinamento negli ultimi giorni prima di volare in Marocco per difendere i colori dell’Egitto.

A complicare la partenza di Chiesa, non solo l’incertezza sul futuro di Salah, ma anche l’infortunio di Isak e il mercato. Già, il club del Merseyside aveva puntato Semenyo, che, però, è vicinissimo al Manchester City. Come spiegato dalla testata inglese Liverpool Echo, al momento non è stata avanzata alcuna offerta ufficiale per il 28enne che ha sì giocato poco, ma nel 2026 potrebbe trovare più spazio, visto che lì davanti la coperta rischia di essere improvvisamente corta e che gli impegni sono tanti. Dalla Champions League alla FA Cup.

Come hanno reagito i tifosi bianconeri

La notizia del possibile ritorno di Chiesa ha spaccato il web. Se c’è una fetta di tifosi della Juventus che sarebbe ben contenta di rivederlo alla Continassa, bisogna riconoscere che prevale il fronte del no. Basta farsi un giro su X per testare l’uomo del popolo bianconero. “Pussa via da Torino” commenta senza mezzi termini Khéphrenmachia.

“Assolutamente no, è rotto. Un altro Gonzalez, fa 2-3 partite di fila, poi J-Medical” rincara Santino. “Inutile” si limita a scrivere Giu. “Quello che ‘gioco da cani perché 2 anni fa la Juve non mi ha portato in ritiro’? Quello che con 37,2 di febbre ‘Mister non me la sento’? Resta dove sei, Chicco” sentenzia Massimo.