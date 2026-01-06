Juventus, Chiesa è solo l’inizio: Elkann copia Agnelli, altri tre colpi per ricostruire il blocco italiano 

Il numero uno di Exor pronto ad allargare i cordoni della borsa per finanziare “l’italianizzazione” dello spogliatoio bianconero. Proprio come fatto dal cugino Andrea

Il ritorno di Federico Chiesa rappresenterebbe solo il primo passo del processo di “italianizzazione” della Juventus: sotto l’impulso di John Elkann, il club è pronto a una serie di investimenti in estate per ricostruire il blocco italiano nello spogliatoio.

Le operazioni per riportare Federico Chiesa alla Juventus sono appena iniziate, ma in casa bianconera c’è grande fiducia circa il buon esito dell’operazione: oltre alla qualità dell’attaccante ex Fiorentina e alla stima che Luciano Spalletti nutre in lui, la Juve però un altro motivo che la spinge a puntare fortemente sul ritorno di Chiesa. E questo motivo risiede in una scelta di John Elkann, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport.

Il numero uno di Exor, il gruppo di cui la Juventus fa parte, ha infatti fatto sua la lezione del cugino Andrea Agnelli, che durante la sua presidenza puntò in maniera considerevole sulla costruzione di un blocco italiano all’interno dello spogliatoio bianconero. Chiesa, dunque, sarebbe il primo di una serie di acquisti – da completare poi in estate – volti a “italianizzare” la Juventus.

Oggi, infatti, gli italiani di qualità sono troppo pochi: Cambiaso, Gatti e Locatelli sono gli unici nel giro della Nazionale, Miretti non ha ancora espresso il suo potenziale, mentre Rugani e i tre portieri – compreso Di Gregorio – hanno chance limitate di raggiungere l’azzurro.

La Juventus punta a portare Chiesa a Torino in questa sessione di gennaio, magari aggiungendo a questo acquisto quello di Davide Frattesi, centrocampista da tempo sul taccuino dei dirigenti bianconeri e molto gradito a Spalletti.

In estate, poi, la Juve punterebbe ad altri due italiani di alto valore: Sandro Tonali, il vero top player da ingaggiare per la prossima stagione, e Marco Palestra, esterno del Cagliari di proprietà dell’Atalanta segnalatosi in questa stagione come il giovane più interessante nel panorama della serie A (e che piace molto anche all’Inter). Chiesa e tre italiani da Nazionale: per tornare grande la Juventus pensa a un futuro tinto d’azzurro.