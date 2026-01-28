Juventus, Chiesa torna sui social: l’indizio sul futuro, i like di Bremer e Vlahovic e l’appello dei tifosi

Dopo più di un mese di silenzio social, il figlio d'arte si mostra sul web e infiamma il mercato: smaltito l'infortunio, sarà a disposizione la gara di Champions col Qarabag

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mercato invernale è alle battute finali e sul futuro di Federico Chiesa permane un punto interrogativo grande quanto una casa. Resterà a Liverpool oppure farà ritorno in Italia con l’obiettivo di riconquistare la Nazionale in vista degli spareggi Mondiali di marzo? L’interesse della Juventus sembra essersi raffreddato, ma non quello dei tifosi e dei suoi ex compagni di squadra. Già, il figlio d’arte è tornato sui social catturando i like sospetti di Bremer e Vlahovic. C’è qualcosa che bolle in pentola?

Chiesa torna sui social e anche in campo

Infortunatosi nel riscaldamento del match di Champions stravinto col Marsiglia di De Zerbi, oltre alla gara del Velodrome Chiesa ha saltato anche la successiva partita di Premier League che il Liverpool ha perso sul campo del Bournemouth scatenando l’ennesima bufera su Arne Slot.

Ora, però, ha smaltito il problema e stasera sarà regolarmente a disposizione del tecnico olandese per l’ultimo turno della coppa delle grandi orecchie contro il Qarabag che può valere l’accesso diretto agli ottavi di finale. Dunque, Fede torna in campo (sempre se chiamato in causa dal contestato Slot) ma anche sui social, dov’è non è mai stato particolarmente attivo nonostante i 5 milioni di follower su Instagram.

L’indizio sul futuro e i like di Bremer e Vlahovic

Più di un mese dopo l’ultimo post per augurare buon Natale ai suoi follower in compagnia della moglie Lucia Bramani, Chiesa si è palesato sui social mostrando una serie di scatti con addosso la divisa d’allenamento dei Reds. Nessuna parola d’accompagnamento, solo l’emoji di un ninja. Come dire: sono tornato, sono pronto a combattere, a dimostrare chi sono.

Del resto, il 28enne ligure non ha mai dichiarato di voler lasciare il Liverpool né si è lamentato del pochissimo spazio che fin qui gli ha concesso Slot. Dunque, con queste fotografie l’ex Fiorentina potrebbe aver voluto confermare la sua decisione di proseguire ad Anfield, chiudendo le porte a un possibile ritorno in Italia. Poi, però, ci sono dei like sospetti che alimentano i sogni dei tifosi. Ad apprezzare il post di Chiesa due suoi ex compagni di squadra ai tempi della Juventus: Bremer e Vlahovic. Chissà che la trattativa non possa riprendere quota proprio in chiusura di mercato.

L’appello dei tifosi della Juventus

La Juventus ha pensato sul serio di riportare Chiesa alla Continassa. E si è mossa concretamente per sondare la disponibilità del Liverpool a privarsi del calciatore. Ma la differenza di vedute tra i club si è rivelata uno scoglio finora insormontabile. Se i bianconeri premevano (e premono) per un prestito semestrale con diritto di riscatto, i Reds puntano a una cessione a titolo definitivo in cambio di 20 milioni.

Intanto numerosi tifosi bianconeri hanno preso d’assalto i profili social dell’esterno offensivo. “Torna a casa Chicco” gli scrive Thomas su Instagram. Sulla stessa lunghezza d’onda ‘Lucash’: “Ritorna a Torino”. “Ultimi giorni in quel di Liverpool… Torino soon” aggiunge Stefano. Ma i sostenitori del Liverpool, auspicando l’esonero di Slot, lo invitano a non mollare: “Resisti, presto arriverà Xabi Alonso e tornerai a giocare”.