Juventus ci credi? David non si ferma più, gol decisivo col Canada contro il Cile e sono già quattro

L'ex bianconero sta vivendo un momento magico sia con l'Atletico Madrid che con la Nazionale e dedica la rete al compagno Cornelius che starà fuori tre mesi per infortunio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ma è davvero lui? E’ lo stesso Jonathan David che con la maglia della Juventus ha fatto disperare tutti i tifosi bianconeri? Da quando si è trasferito all’Atletico Madrid il bomber canadese è rinato: sotto la cura di Simeone è tornato a giocar bene e a segnare con continuità e nella notte italiana ha regalato anche il successo al suo Canada nell’amichevole disputata in Cile.

L’esultanza speciale di David

I canadesi hanno vinto di misura (1-0) grazie a una rete dell’ex Juve, la sua quarta stagionale, dopo soli 12′. L’attaccante, in prestito all’Atlético Madrid, ha colto l’occasione per indossare una maglia con il nome del suo connazionale Derek Cornelius durante l’esultanza. Il difensore del Marsiglia ha dovuto abbandonare bruscamente il ritiro a causa di un infortunio all’anca che dovrebbe tenerlo fuori dai campi per tre mesi .

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I cileni chiudono in 9 uomini

Il Cile è rimasto poi in dieci uomini in seguito all’espulsione di Lucas Cepeda (35′) per un brutto fallo su Laryea, rimasto sanguinante a terra, e successivamente in nove dopo la seconda ammonizione inflitta a Gabriel Suazo (50′) per una gomitata a Sigur. David è stato sostituito dopo un’ora di gioco.

I numeri di David all’Atletico Madrid

L’attaccante aveva già avuto un impatto immediato all’Atlético Madrid: arrivato poco prima della chiusura del mercato ha saputo sfruttare il vuoto nell’attacco dei Rojiblancos per ritagliarsi uno spazio e dimostrare il suo valore con statistiche impressionanti. Ha esordito ad Anfield in Champions e ha poi segnato nelle prime tre partite di campionato, risultando determinante nelle vittorie contro Real Sociedad, Osasuna e Real Madrid.

Secondo le statistiche di Pro Besoccer rispetto al passato David segna di più, è più efficace, dribbla meglio, vince più duelli e, soprattutto, ha una maggiore presenza in area di rigore. Ad esempio, all’Atlético Madrid vince il 46,15% dei duelli offensivi, mentre al Lille si attestava solo al 34,3% e alla Juventus al 31,5%. Nei club precedenti, la sua media di tocchi in area di rigore era inferiore a 5 ogni 90 minuti; all’Atlético, invece, è di 7,54