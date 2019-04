Juventus, ci siamo: colpo in arrivo in difesa

La Juventus ha messo in moto il suo piano di ringiovanimento della difesa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero rotto gli ultimi indugi e si sarebbero decisi a pagare la clausola di rescissione del difensore della Roma Kostas Manolas, che diventerebbe così il primo rinforzo per la retroguardia di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Paratici sta impostando un'operazione con modalità simili a quelle adottate per il trasferimento di Pjanic nella Vecchia Signora nell'estate del 2016, quando il bosniaco passò in bianconero tramite il pagamento della clausola rescissoria da 32 milioni di euro.

La storia potrebbe così ripetersi: il greco aveva firmato un nuovo contratto con il club capitolino un anno e mezzo fa, e Monchi per tenere basso l'ingaggio aveva inserito la clausola di 36 milioni, una cifra ampiamente alla portata della Juventus che vede nell'ellenico l'ideale sostituto di Andrea Barzagli, che si ritirerà a fine stagione.

A spingere verso questo finale l'agente Mino Riola, che già aveva curato il passaggio di Manolas dall’Olympiacos alla Roma: l'annuncio, spiega sempre il Corriere dello Sport, arriverà alla fine del campionato. Si allontanano quindi le altre opzioni, da De Ligt a Varane passando per Ruben Dias: tutti giocatori dal cartellino superiore ai 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 15:12