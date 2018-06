Juventus, ci siamo: è fatta per il terzo acquisto

Dopo Emre Can e Mattia Perin, la Juventus è vicinissima a mettere a segno il terzo colpo sul mercato.

I bianconeri si sarebbe decisi a venire incontro alle richieste del Valencia per Joao Cancelo che ora è ad un passo dal trasferimento in Piemonte.

La Juventus verserà quindi i 40 milioni di euro voluti dal Valencia: resta da scegliere solo la formula dell’affare e le opzioni sono due. La prima prevede 35 milioni subito più bonus al raggiungimento di determinati risultati mentre la seconda, decisamente più favorevole perché dovuta alla necessità degli spagnoli di incassare entro fine mese dei contanti per far quadrare i conti, si basa su 10 milioni con obbligo di riscatto per altri 30.

Cancelo è quindi vicinissimo al ritorno in serie A dove ritroverà anche l’Inter, il club che lo ha rilanciato nell’ultima stagione. In serie A non ci saranno invece Mandragora e Cerri, i due che Marotta ha scelto di sacrificare per arrivare al terzino portoghese.

Su Mandragora è forte l’interesse del Monaco che è disposto anche ad acquistare l’intero cartellino della mezz’ala per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Stesso discorso anche per Alberto Cerri che è reduce da una buona stagione in serie B col Perugia: l’Eintracht Francoforte vorrebbe portarlo in Germania ed è pronta ad offrire anche 10 milioni di euro.

Intanto la Juventus si muove anche su altri fronti: piace sempre Golovin che si sta mettendo in mostra al in Russia così come il serbo Milinkovic-Savic. Per entrambi la trattativa dovrebbe entrare nel vivo subito dopo la manifestazione che si sta svolgendo in Russia.

In Russia non c’è Pjanic con la sua Bosnia ma sulle tracce del regista c’è sempre il Barcellona che è in cerca di rinforzi per la metà campo: Marotta pubblicamente lo ha sempre dichiarato incedibile ma davanti ad una grande offerta potrebbe tentennare.

