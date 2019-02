Juventus, clamorosa indiscrezione sul futuro di Allegri

Massimiliano Allegri avrebbe deciso di lasciare la Juventus a fine stagione. A riportare le indiscrezioni sull'addio a giugno del tecnico toscano, da cinque anni sulla panchina bianconera, il giornalista di Sportmediaset Maurizio Pistocchi.

"Secondo una fonte molto attendibile, Max Allegri avrebbe deciso di lasciare la Juventus a fine stagione. Il tecnico livornese avrebbe già un accordo con una società della Premier League per le prossime tre stagioni", è quanto ha scritto su Twitter. Per il sostituto si fa da tempo il nome dell'ex tecnico del Real, ed ex centrocampista bianconero, Zinedine Zidane.

Allegri dopo la vittoria risicata contro il Bologna non si è detto preoccupato in vista della partita di ritorno di Champions contro l'Atletico: "Credo nel passaggio del turno, il 12 dovrà essere una serata importante, sono ottimista. Oggi è stato un pezzetto, al 12 marzo dovremo arrivare con adrenalina pazzesca", le sue parole a Sky.

"È normale che ci fosse qualche scoria rispetto alla gara con l'Atletico, i ragazzi sono stati bravi, sono entrati in partita. Abbiamo portato a casa una gara importante, domenica ci sarà lo scontro diretto con 13 punti di vantaggio. Poi avremo l'Udinese e la sera del 12, l'Atletico Madrid. Ci prepareremo al meglio per quella partita, spero di recuperare anche Douglas Costa. E' l'unico che possiamo recuperare. Ci arriveremo nelle condizioni migliori possibili".

Nel prossimo weekend la sfida contro il Napoli per chiudere definitivamente un campionato ipotecato da tempo: "Sarà una grande sfida tra prima e seconda, dovremo essere all'altezza. Sarà un test importante in vista della gara contro l'Atletico Madrid. La formazione? Nei due giorni prima mi verrà l'ispirazione. Matuidi e Pjanic out dall'undici iniziale? Sarebbero alternative importanti. Abbiamo fatto fatica a tirare in porta contro l'Atletico, potevamo far meglio sicuramente. Sarà una squadra diversa, non so chi giocherà a centrocampo. Dovremo essere aggressivi, bisogna essere bravi a velocizzare e ad essere precisi nei passaggi. Oggi alcune volte siamo stati imprecisi".

"Bonucci deve ritrovare la condizione, è stato fermo 15 giorni, stesso discorso per Chiellini. Arriveremo il 12 marzo nelle migliori condizioni, dovremo essere bravi e variare il gioco. Abbiamo ancora le scorie della gara con l'Atletico, c'erano giocatori con problemi fisici. Bisogna mettere un po' d'acqua nella bottiglia e continuare così, lo dico sempre ai ragazzi. Oggi abbiamo messo un pezzetto. Il 12 dovrà essere una serata importante".

SPORTAL.IT | 24-02-2019 18:25