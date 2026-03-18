Juventus, clamorosa ipotesi di mercato: scambio di attaccanti con il Psg, via David riecco Kolo Muani

Sondaggio del club parigino per l'attaccante canadese: i bianconeri ragionano su uno scambio sulla valutazione di 40 milioni per entrambi, operazione che garantirebbe anche una plusvalenza netta sul giocatore preso a zero dal Lille

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Luciano Spalletti sta parlando con Comolli, e il discorso del tecnico sembra abbastanza chiaro: con tre acquisti di livello, si punta dritti verso lo Scudetto. Il classico “periodo di transizione” è quello che la Juventus sta vivendo adesso, l’anno prossimo bisogna puntare all’obiettivo grosso che ormai manca da troppo tempo a Torino.

Juventus, scambio David-Kolo Muani

In cima alla lista delle problematiche evidenziate dal tecnico c’è sicuramente l’attacco: il rinnovo di Vlahovic è una possibilità ma non ancora una certezza, ma serve comunque un’alternativa di livello al serbo. E’ delle ultime ore la voce che vorrebbe la possibilità di un clamoroso scambio tra Jonathan David, al quale sarebbe interessato il PSG, e Randal Kolo Muani. Non esiste ancora una vera e propria trattativa, ma è una possibilità che si stagli all’orizzonte del calciomercato estivo.

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David piace al Psg

L’interesse del Psg comunque c’è, non si tratta di una suggestione: a gennaio, quando Comolli aveva deciso di tornare su Kolo Muani per sopperire all’infortunio di Dusan Vlahovic, il lavoro diplomatico aveva permesso ai due club di lasciarsi alle spalle le tensioni della scorsa estate. Una sorta di disgelo invernale che potrebbe trasformarsi in una vera trattativa in estate, soprattutto se l’ipotesi di uno scambio dovesse prendere quota. Perché l’idea potrebbe solleticare moltissimo la Juventus.

Juventus, serve una punta centrale

Vero che alla Continassa hanno sperato fino all’ultimo di recuperare il David autore di oltre cento gol in cinque anni al Lille, ma allo stato attuale l’attaccante canadese è ormai retrocesso nelle gerarchie di Spalletti. Senza di lui la Juventus segna ugualmente e tanto, ma la prima punta serve: nonostante ciò, in casa bianconera non c’è ancora piena convinzione nel rinunciare dopo appena un anno a un attaccante arrivato a parametro zero.

Kolo Muani scalpita

Ma l’eventuale possibilità di arrivare a Kolo Muani rappresenta un’occasione interessante per prendere un giocatore che già in estate sarebbe tornato di corsa a Torino: naturalmente resta il timore che, una volta ceduto, David possa ritrovare a Parigi quella continuità sotto porta da oltre 20 gol stagionali. Ma le considerazioni tecniche si intrecciano con quelle economiche: tra i due attaccanti ci sono appena due anni di differenza (David è il più giovane) e gli stipendi sono simili, attorno ai 6-7 milioni di euro più bonus, con il francese leggermente sopra.

David-Kolo Muani, scambio di favori

Inoltre il PSG punta a incassare circa 40 milioni dalla cessione di Kolo Muani per evitare minusvalenze. Per la Juventus, invece, una valutazione di questo tipo trasformerebbe David in una potenziale plusvalenza particolarmente interessante, visto che è stato prelevato a parametro zero, a parte l’ormai inevitabile bonus alla firma.