Juventus, Claudio Marchisio fa un annuncio sul suo futuro

Tanti tifosi si augurano il ritorno di Claudio Marchisio alla Juventus: sicuramente il Principino non tornerà come allenatore. In una diretta Instagram con Simona Ventura, l'ex centrocampista bianconero, ha scartato subito questa strada per il suo futuro: "Io sulla panchina bianconera? Non mi ci vedo a fare l’allenatore. Bisogna avere delle doti particolari come saper tenere insieme il gruppo".

Marchisio è tornato sul trasferimento allo Zenit di alcuni anni fa: "Non volevo fare uno sgarbo alla Juve e ai tifosi, anche per quello che avevo provato e vissuto io in quegli anni. C'è da dire, però, che dentro di me ho sempre avuto il desiderio di poter fare un'avventura all'estero. È stata un'esperienza bella per tutta la famiglia, per i miei figli a scuola ma anche per mia moglie. Lei non aveva più amiche, non parlava il russo. Io parlavo l'inglese e un po' di spagnolo perché c'erano tanti argentini. Poi le dinamiche di campo erano un'altra cosa, lì la vera lingua sono i piedi e la testa".

Parlando della Juve, Marchisio non può che soffermarsi su Cristiano Ronaldo: "Non l'ho incrociato alla Juventus ma l'ho incontrato molte volte come avversario, ti metteva in difficoltà e lo sta dimostrando anche ora. Mi colpisce la sua voglia di mantenersi in forma e ad alti livelli. A volte, anche se la tua voglia è enorme, c'è sempre un ostacolo che si mette in mezzo. Lui riesce sempre a superarli ed è ad alti livelli da tantissimi anni, questo dimostra quanto si sta impegnando per restare il numero uno. Se andrà via? Spero di no, per la Juventus e per l'interesse del calcio italiano".

Sulla ripresa del campionato di Serie A: "Sarà interessante vedere le prime giornate di campionato, vedere come staranno queste squadre. Anche per noi, per il bello di vedere questo sport, la possibilità di giocare la sera potrebbe solo migliorare la qualità del gioco".

SPORTAL.IT | 04-06-2020 10:18