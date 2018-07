Juventus, colpo doppio da Madrid?

Il mercato della Juventus ruota inevitabilmente attorno al nome di Cristiano Ronaldo. L’arrivo del portoghese in bianconero, sempre meno eventuale e più realistico, rivoluzionerebbe ovviamente tutta l’impalcatura tattica di Allegri, ma porterebbe anche a qualche dismissione importante in attacco, ma forse non solo. Di sicuro i bianconeri abbandonerebbero la pista legata a Sergej Milinkovic-Savic, a meno che Lotito non abbassi e di molto la richiesta di 100 milioni per il centrocampista serbo, ma altre operazioni di contorno andranno sicuramente messe a segno.

Comprese quelle per la difesa, dove potrebbe partire uno tra Mehdi Benatia e Daniele Rugani, con quest’ultimo favorito. In questo caso le opzioni sarebbero due: puntare su un giovane come l’olandese de Ligt, oppure su un profilo più esperto, come l’uruguaiano Diego Godin dell’Atletico Madrid o il compagno di squadra Stefan Savic, montenegrino ex Fiorentina, vecchio obiettivo della Juventus, che in Spagna è chiuso dalla coppia uruguaiana formata dallo stesso Godin e da Gimenez.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 21:00