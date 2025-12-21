Juventus, il bello viene ora: come Spalletti ha conquistato i tifosi, scudetto possibile

I tifosi bianconeri tornano a gioire grazie alla cura Spalletti. Web scatenato dopo la vittoria con la Roma, il sogno scudetto non sembra così lontano

Se dopo la gara contro il Napoli il primo colpevole era Luciano Spalletti, per le scelte errate di formazione e per non aver schierato una prima punta di ruolo, al termine della vittoria della Juventus contro la Roma è cambiato tutto. Il tecnico di Certaldo, alla terza vittoria consecutiva, riconquista la fiducia dei tifosi bianconeri che vedono accendersi un barlume di speranza dopo l’annata tragica di Thiago Motta e gli insuccessi di Igor Tudor. Le reazioni del web e il sogno scudetto.

La risalita della Juventus

Nelle ultime sette gare, tra campionato e coppe, la Juventus di Spalletti ha conquistato sei vittorie. L’unica sconfitta è quella contro il Napoli, dopodiché i successi contro il Pafos in Champions e contro Bologna e Roma negli scontri diretti in campionato, hanno cambiato le sorti della Vecchia Signora. Con 29 punti in classifica, i bianconeri si portano momentaneamente al 5° posto in Serie A a -4 dalla vetta.

I tifosi bianconeri promuovono il gioco di Spalletti

Ma come è riuscito il tecnico di Certaldo a riconquistare i tifosi bianconeri? C’è chi scrive: “L’impronta di Spalletti sulla Juventus inizia a vedersi, la squadra bianconera ha fatto una buona partita ieri sera contro un’avversaria di spessore come la Roma di Gasperini.” E ancora: “Questa volta non è stata la pressione a fare la differenza ma il blocco squadra”

I tifosi tornano a scatenarsi: “Spalletti ha già capito che alla Juventus sei da Solo contro Tutti e Tutto ‘Dobbiamo entrare in modalità Guerra’. GASA!” C’è poi chi scrive: “Tonnellate di maloox per tutti gli odiatori di questo grande capitano! Che partitona Manuel! Ecco Il voto di gramellini. PS: a chi l’ho ha sempre criticato, datevi all’ippica. Il tutto grazie alla CURA SPALLETTI.”

Non si placano gli animi sul web: “Ad un punto, la squadra più forte al mondo (a detta di tutti ) la Roma di Gasperini è stata battuta da Spalletti.” E ancora: “Ieri sera, pur con la solita marea di errori tecnici a volte incomprensibili, si è vista gente volitiva convinta di quello che stava facendo Questo non è poco, anzi è stato determinante per prendere 3 punti che altre volte sarebbero alla fine sfuggiti.”

I tifosi parlano di rinascita: “La Juve si butta nella mischia scudetto a mani basse…il calcio è semplice e lo Spallettone lo sa benissimo.” E infine: “6 Vittorie nelle ultime 7: Roba da VERA Juve. NESSUNO ha segnato 2 Gol alla Roma quest’anno. SAPPIAMO Giocare. SAPPIAMO Soffrire. La cura Spalletti sta FUNZIONANDO. Stiamo Tornando.”

Il sogno scudetto

Sembrava impossibile ad inizio campionato, ma ora anche i tifosi della Juventus iniziano a sognare lo scudetto grazie anche ad un calendario in arrivo più ‘semplice’. C’è chi scrive: “Spalletti proverà a fare quello che la Juve cerca dalla scelta di Sarri in poi, diventare una squadra Europea. Per esperienza, conoscenze e capacità, probabilmente è uno dei pochi che può riuscire, anche con una squadra di mezzi giocatori. In molti cresceranno, dopodiché si punterà allo scudetto”.

E ancora: “Le ultime parole di Spalletti in conferenza stampa, musica per le orecchie, su cos’è il calcio moderno…per tutti gli st…zi, i pezzenti, seguaci del tecnico di Livorno.”

Torna la fiducia nei tifosi: “Tolta la finale di coppa Italia con l’Atalanta, non vedevo una Juve così dal primo Allegri. Per ora gran lavoro di Spalletti. Per me ora la risalita scudetto diventa più che possibile.”

C’è anche chi scrive: “Sfornano un’ottima prestazione, il risultato poteva tranquillamente essere più largo. Openda decisivo, con questa partita si è preso la titolarità.”

E ancora: “In un paragone con la squadra di Gasperini, il mister sottolinea come va in ansia quando la sua difesa non esce dal blocco basso. Altro che divertimento, gli girano proprio.”

Sul sogno scudetto si spacca il web: “Non scherziamo parlando di Scudetto per cortesia, ma questa Juventus ora ha svoltato e grazie a Spalletti ha tutte le carte per giocarsi una posizione nei primi 4 posti. Era tanto difficile capire che dopo Allegri serviva un allenatore vero e non delle “promesse”?”

E ancora: “La Juve di Spalletti è questa. Ha determinazione, sa esprimere qualità in certi momenti, commette errori ma sa soffrire. Impossibile non essere in lotta almeno per il quarto posto.”

E infine c’è chi scrive: “L’unica cosa che stona stasera è il punteggio, perché la Juventus meritava di vincere con tre gol di scarto questa partita, che ha dominato come non faceva (in uno scontro diretto) davvero da tanti anni. Applausi a Spalletti e migliore in campo del match per me Openda e McKennie.”

