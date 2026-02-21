Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Juventus-Como, formazioni ufficiali: Spalletti inventa tutta la difesa, la scelta tra David e Openda

Madama senza Bremer, Holm e Kalulu, a Fabregas manca Nico Paz. Spalletti punta ancora su David in avanti, le scelte dei due allenatori

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ una Juventus un po’ incerottata, affaticata e indebolita nel morale dopo quanto accaduto nell’ultima settimana quella che affronta il Como all’Allianz Stadium. Sfida tra giochisti contro Fabregas che deve fare però a meno della sua stella Nico Paz, squalificato. Le formazioni ufficiali.

Come arrivano alla sfida Juve e Como

Arrivano col morale differente alla sfida Juve e Como. I bianconeri sul groppone hanno due ko pesantissimi con Inter e Galatasaray (9 gol subiti in due partite) e sono attesi da 8 giorni decisivi per il futuro. Il Como è reduce dal pari a San Siro col Milan.

Le scelte di Spalletti

Senza Bremer e Holm infortunati e con Kalulu squalificato Spalletti deve inventare la difesa. L’ex ct sceglie lo schieramento a tre con Koopmeiners sul centro sinistra. Thuram e Locatelli non possono rifiatare in questo momento e partono dal 1′. Davanti confermati Yildiz e Conceicao mentre come numero 9 tocca inizialmente a David, anche se il canadese non è al meglio. Nel Como al posto di Paz sulla trequarti tocca a Baturina con Vojvoda e Rodriguez alle spalle di Douvikas.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Como

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Spalletti

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, J.Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Clicca qui per seguire la gara in diretta

Juventus-Como, formazioni ufficiali: Spalletti inventa tutta la difesa, la scelta tra David e Openda Juve-Benfica, il rigore più goffo della Champions League: l'incredibile errore dal dischetto di Pavlidis Ansa

Leggi anche:

HeyLight

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Juventus - Como
Lecce - Inter
Cagliari - Lazio
SERIE B:
Mantova - Sampdoria
Venezia - Pescara
Virtus Entella - Catanzaro
Padova - Bari
Palermo - Sudtirol
Cesena - Spezia
Carrarese - Monza

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio