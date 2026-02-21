Juventus-Como, formazioni ufficiali: Spalletti inventa tutta la difesa, la scelta tra David e Openda

E’ una Juventus un po’ incerottata, affaticata e indebolita nel morale dopo quanto accaduto nell’ultima settimana quella che affronta il Como all’Allianz Stadium. Sfida tra giochisti contro Fabregas che deve fare però a meno della sua stella Nico Paz, squalificato. Le formazioni ufficiali.
- Come arrivano alla sfida Juve e Como
- Le scelte di Spalletti
- Le formazioni ufficiali di Juventus-Como
Come arrivano alla sfida Juve e Como
Arrivano col morale differente alla sfida Juve e Como. I bianconeri sul groppone hanno due ko pesantissimi con Inter e Galatasaray (9 gol subiti in due partite) e sono attesi da 8 giorni decisivi per il futuro. Il Como è reduce dal pari a San Siro col Milan.
Le scelte di Spalletti
Senza Bremer e Holm infortunati e con Kalulu squalificato Spalletti deve inventare la difesa. L’ex ct sceglie lo schieramento a tre con Koopmeiners sul centro sinistra. Thuram e Locatelli non possono rifiatare in questo momento e partono dal 1′. Davanti confermati Yildiz e Conceicao mentre come numero 9 tocca inizialmente a David, anche se il canadese non è al meglio. Nel Como al posto di Paz sulla trequarti tocca a Baturina con Vojvoda e Rodriguez alle spalle di Douvikas.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Como
Queste le formazioni ufficiali:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Spalletti
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, J.Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
Clicca qui per seguire la gara in diretta