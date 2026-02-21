Juventus-Como, moviola: Fabregas non perde il vizio, gli errori dell’arbitro, le proteste bianconere

La prova dell’arbitro romanoDoveri all’Allianz Stadium nell’anticipo della 26esima giornata di A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non può prendersela con l’arbitro stavolta la Juve per la sconfitta col Como. Non è stato esente da qualche errore Doveri ma non ha inciso sul risultato finale.

Juve-Como i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Juve nervosa e fallosa nel primo tempo ma Doveri lascia giocare molto, forse troppo, facendo arrabbiare Fabregas che per due volte invano chiede un cartellino giallo. Prima del riposo proteste dei lariani anche per un tocco in area con l’avambraccio in area da parte di Kelly ma per Doveri non c’è niente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Espulso Lucarelli del Como dalla panchina

Arriva anche l’espulsione per un membro della panchina del Como, Alessio Lucarelli, che ha protestato e si è alzato troppe volte dalla panchina.

La svista di Doveri

Al 58′ brutto intervento su Thuram ma Doveri non lo vede perchè era girato. Poco dopo arriva il raddoppio di Caqueret: rete regolare. Primo giallo solo al 73’, è per Locatelli autore di un fallo su Kempf: il play era diffidato e salterà la gara con la Roma. Dopo 5′ di recupero Juve-Como finisce 0-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn Luca Marelli che parte da due episodi: “Fabregas chiede il giallo, l’arbitro fa il segno del 7 ad indicare 70 metri ovvero per chiarire che non poteva considerarsi un’azione potenzialmente pericolosa, sul tocco di Kelly non si capisce se è braccio o petto ma anche se l’avesse toccata col braccio era molto vicino al corpo, giusto non fischiare niente”.

Sul fallo a Thuram non sanzionato Marelli è lapidario: “manca un fallo dal limite per il fallo di Perrone, che era scivolato ma non conta, su Thuram e manca il giallo perchè era un intervento di una certa entità”.

Chi è Doveri di Roma

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Juve-Como– ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Verona-Pisa.

I precedenti con Juve e Como

Con l’arbitro romano i bianconeri su 31 gare ne hanno vinte 15, 9 i pari e 7 le sconfitte. Con lui i lariani non avevano mai vinto: 3 pari e 3 ko.

L’arbitro ha ammonito solo Locatelli

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e C.Rossi con Feliciani IV uomo, Di Paolo al Var e Camplone all’Avar l’arbitro di Juve-Como ha ammonito solo Locatelli.