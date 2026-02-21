Juventus-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Como di Serie A 2025-26, 26a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto.

Juventus–Como è un big match della 26a giornata di Serie A 2025-26: si gioca all’Allianz Stadium di Torino sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00. I bianconeri sono 5° con 46 punti (13 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte; 43 gol fatti, 23 subiti), i lariani 6° a quota 42 (11 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 39 gol segnati, 19 incassati). Scontro diretto d’alta quota per l’Europa: la forza casalinga della Juventus sfida l’organizzazione del Como, tra equilibrio difensivo e qualità nelle ripartenze.

Probabili formazioni di Juventus-Como

Verso il fischio d’inizio, la Juventus potrebbe ripartire dal 4-3-3 con Di Gregorio tra i pali e una linea difensiva dove Gatti e Kelly dovrebbero presidiare il centro, con Cambiaso a destra e Cabal a sinistra. In mezzo, regia di Locatelli con gli strappi di McKennie e la qualità di Koopmeiners. Davanti, si va verso Conceição e Yildiz ai lati di Openda. Pesa l’assenza di Vlahovic, così come quelle di Milik e Bremer; out per squalifica Kalulu. Il Como dovrebbe confermare il 4-2-3-1: doppio schermo Perrone–da Cunha, trequarti con Kühn, Baturina e Rodríguez alle spalle di Douvikas. Restano da valutare le alternative sugli esterni e tra i centrali, con opzione Van der Brempt dalla panchina; indisponibili Goldaniga e Diao, mentre è squalificato Paz.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Conceição, Openda, Yildiz.

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Kühn, Baturina, Rodríguez; Douvikas.

Gli indisponibili di Juventus-Como

Assenze che pesano su entrambe: nella Juventus fuori due punte di ruolo e un pilastro difensivo, costringendo a soluzioni più rapide e tecniche sul fronte offensivo; nel Como, defezioni tra difesa ed esterni d’attacco e una squalifica creativa sulla trequarti. L’assetto dei lariani resta comunque solido grazie alla coppia in mediana e a un reparto avanzato fluido.

Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Bremer (infortunio alla coscia). Squalificati: Kalulu (squalifica per espulsione).

– Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine), Bremer (infortunio alla coscia). Squalificati: Kalulu (squalifica per espulsione). Como – Infortunati: Goldaniga (infortunio al tallone), Diao (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: Paz (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Como in striscia positiva recente, con due vittorie roboanti e solidità difensiva; la Juventus alterna acuti e inciampi, ma resta temibile all’Allianz, dove concede poco. La gestione dei momenti e la precisione sotto porta potrebbero fare la differenza in un match da pochi episodi.

Juventus ko ok ok x ko Como ok ok x ko x

Juventus : Cagliari-Juventus 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Parma-Juventus 1-4; Juventus-Lazio 2-2; Inter-Juventus 3-2. Punti: 7.

: Cagliari-Juventus 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Parma-Juventus 1-4; Juventus-Lazio 2-2; Inter-Juventus 3-2. Punti: 7. Como: Lazio-Como 0-3; Como-Torino 6-0; Como-Atalanta 0-0; Como-Fiorentina 1-2; Milan-Como 1-1. Punti: 8.

L’arbitro di Juventus-Como

La gara sarà diretta dal signor Doveri, assistenti Perrotti e Rossi C., IV ufficiale Feliciani. Al VAR Di Paolo, AVAR Camplone. In attesa dei dati ufficiali aggiornati sulle sue statistiche stagionali, spicca l’esperienza del fischietto designato e un supporto VAR di primo livello.

Informazioni interessanti

È una sfida dal sapore storico e dal peso specifico attuale: la Juventus vuole blindare l’Allianz, dove non perde da mesi, mentre il Como arriva con fiducia dopo una serie di trasferte convincenti. Il ricordo del successo lariano all’andata accende la vigilia, con i bianconeri chiamati a evitare errori in uscita che di recente hanno inciso sul conto delle occasioni concesse. Occhi su Yildiz, profilo in crescita nei Big-5, e su una rosa bianconera che ha mandato in gol tanti interpreti diversi. Dall’altra parte, il talento di Baturina e la concretezza di Douvikas danno profondità e soluzioni, mentre la fase difensiva del Como – tra pressing coordinato e linee corte – ha prodotto clean sheet e numeri da alta classifica. Il contesto tattico promette una partita a tratti bloccata, pronta però a sbloccarsi con una giocata dei singoli o un calcio piazzato.

Dopo 23 risultati utili di fila, la Juventus ha perso all’andata col Como : i lariani inseguono una rarissima doppietta di successi consecutivi in Serie A contro i bianconeri.

ha perso all’andata col : i lariani inseguono una rarissima doppietta di successi consecutivi in Serie A contro i bianconeri. Il Como ha segnato tre gol nelle ultime due sfide di campionato con la Juventus , tanti quanti nelle precedenti 14: inversione di tendenza netta.

ha segnato tre gol nelle ultime due sfide di campionato con la , tanti quanti nelle precedenti 14: inversione di tendenza netta. La Juventus non cade in casa contro il Como dal 1951: da allora, sette vittorie, cinque pareggi e otto clean sheet all’Allianz nel parziale storico.

non cade in casa contro il dal 1951: da allora, sette vittorie, cinque pareggi e otto clean sheet all’Allianz nel parziale storico. Febbraio ad alto punteggio per la Juventus : media reti complessiva di 4.7 nelle gare del mese, ben oltre l’andamento stagionale.

: media reti complessiva di 4.7 nelle gare del mese, ben oltre l’andamento stagionale. Striscia casalinga bianconera: 16 partite senza sconfitte in Serie A. Solo il Napoli fa meglio nelle gare interne.

fa meglio nelle gare interne. Como formato trasferta: 10 punti nelle ultime quattro gare esterne (3V, 1N), passo da grande del campionato.

formato trasferta: 10 punti nelle ultime quattro gare esterne (3V, 1N), passo da grande del campionato. Record bianconero: la Juventus ha già mandato in gol 17 giocatori diversi, segnale di pericolosità diffusa.

ha già mandato in gol 17 giocatori diversi, segnale di pericolosità diffusa. Fattore rischio: la Juventus è tra le squadre che hanno concesso più tiri dopo errori propri, con parte dei gol subiti proprio all’Allianz.

è tra le squadre che hanno concesso più tiri dopo errori propri, con parte dei gol subiti proprio all’Allianz. Yildiz tra i top d’Europa: oltre 50 tiri e 50 chance create, in compagnia di stelle come Bruno Fernandes , Olise , Lamine Yamal e Mbappé .

tra i top d’Europa: oltre 50 tiri e 50 chance create, in compagnia di stelle come , , e . Indici opposti: Morata fin qui sotto xG in campionato, mentre Baturina ha reso più del previsto, sfruttando al massimo le occasioni.

Le statistiche stagionali di Juventus e Como

Confronto tra organizzazioni evolute: possesso alto per il Como (61.3%) contro il 56.8% della Juventus, ma i bianconeri tirano più spesso nello specchio (154 vs 130) e segnano di più (43 vs 39). Difese solide: 23 gol subiti Juve, 19 il Como, con più clean sheet per i lariani (12 a 9). Pressing: PPDA 9.0 Como più aggressivo di 11.7 Juve. Sulle corsie, migliore accuratezza di cross per il Como (28.32%) contro 22.85% della Juve.

Giocatori chiave: cannonieri Yildiz (8) per la Juventus e Paz (9) per il Como; migliori assistman Yildiz e McKennie (4) per la Juve, Paz e Rodríguez (6) per i lariani. Più ammoniti: Koopmeiners (5) e, nel Como, Perrone e Smolcic (7). Espulsi: Cambiaso e Kalulu (1) per la Juve; Ramón, Morata, Rodríguez (1) per il Como. Clean sheet: Di Gregorio 9, Butez 12.

Juventus Como Partite giocate 25 25 Vittorie 13 11 Pareggi 7 9 Sconfitte 5 5 Gol fatti 43 39 Gol subiti 23 19 Possesso palla (%) 56.8 61.3 Tiri in porta 154 130 Precisione tiro (%) 52.38 46.93 Clean sheet 9 12 PPDA 11.7 9.0 Accuratezza cross (%) 22.85 28.32 Cartellini gialli 30 58 Cartellini rossi 2 3

FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Como? Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00 (CET). Dove si gioca Juventus-Como? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Como? L’arbitro è il signor Doveri, con assistenti Perrotti e Rossi C.; IV Feliciani; VAR Di Paolo; AVAR Camplone.