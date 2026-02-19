Juventus, Comolli cambia tutto, è rivoluzione: Openda e Zhegrova bocciati, chi parte. Si pensa a un colpo Real

Si prospetta un'altra estate rovente nella Torino bianconera: l'unica certezza è Spalletti, chi sono i calciatori che hanno la valigia pronta e chi può arrivare

La batosta col Galatasaray apre nuove riflessioni sul futuro della Juventus. Chiamata non solo alla mission impossible con i turchi per non salutare la Champions ai playoff, ma anche ad affrontare Como e Roma in due partite vitali per assicurarsi un posto nell’Europa che conta. Se Spalletti è una certezza anche per il domani, lo stesso ragionamento non vale per la rosa. In estate sarà ancora rivoluzione. E Comolli sconfessa il suo primo mercato: Openda e Zhegrova, infatti, sono destinati a lasciare subito il capoluogo piemontese.

Juventus, nuova rivoluzione all’orizzonte

Nelle ultime due sessioni estive quello della Juventus non è certo stato un mercato al risparmio. La Signora ha investito – anche tanto -, sbagliando, però, la maggior parte dei colpi messi a segno. È successo con Giuntoli prima e con Comolli poi. Koopmeiners, Douglas Luiz, Openda, Zhegrova: ecco alcuni dei costossimi flop che non hanno consentito ai bianconeri di tornare a essere competitivi per lo scudetto e in Europa.

A giugno non si può più sbagliare, a partire dalla guida tecnica. Se Tudor è stato confermato dal manager francese più per i rifiuti di Conte e Gasperini che per la reale volontà di proseguire insieme, Spalletti è ritenuto il profilo ideale per gettare le basi del rilancio. Dunque, la prossima rosa della Juventus dovrà soddisfare le esigenze tattiche dell’ex ct della Nazionale. Che, al momento, ha ancora il contratto in scadenza al termine del campionato.

Comolli boccia i suoi acquisti: Openda e Zhegrova via

Un’intera estate a flirtare vanamente con Kolo Muani per poi virare sul doppio colpo prima del gong: Openda e Zhegrova. Operazione da 42 milioni per l’attaccante del Lipsia, da circa 20 col Lille per il kosovaro. Entrambi, però, non hanno convinto né Tudor né Spalletti.

E rischiano di restare sul groppone come Douglas Luiz, per cui la Juventus incrocia le dita sperando che il recente passaggio in prestito all’Aston Villa possa dare uno scossone al brasiliano. Di sicuro, i due acquisti firmati Comolli finiranno sul mercato, poi bisognerà capire dove e con quale formula saranno piazzati.

La lista dei calciatori in partenza

La doppietta realizzata da Koopmeiners potrebbe clamorosamente cambiare il futuro dell’olandese, fin qui autentico oggetto misterioso. Chissà che Spalletti non sia riuscito nel ‘miracolo’ di rilanciarlo. Kostic ha il contratto in scadenza a giugno e sicuramente andrà via. Per McKennie e Vlahovic non è ancora detta l’ultima parola. Se Dusan sembra sempre più destinato all’addio, per l’americano la Juve non demorde. Anche se l’annata super che sta disputando ha aumentato il numero delle pretendenti.

Prima la minaccia era rappresentata solo dalla MLS, ora è spuntata anche l’Inter, ingolosità dalla possibilità di accaparrarsi Wes a zero. Potrebbero partire anche il contestato Di Gregorio, Gatti, Kelly e Cabal. E non è da escludere la cessione di uno tra Cambiaso e David. In particolare, il canadese garantirebbe una ricca plusvalenza, soldi da reinvestire per rinforzare l’organico.

Si pensa a un colpo Real

Per la porta l’obiettivo numero uno è Carnesecchi, che sta disputando un’altra annata super all’Atalanta. In attacco, invece, il sogno è sempre Osimhen, che – per sua stessa ammissione – era già disposto ad ascoltare l’offerta dei bianconeri quando Giuntoli voleva soffiarlo al suo Napoli scudettato per per portarlo con sé a Torino.

In mezzo al campo il nome che mette tutti d’accordo è quello di Ederson, sempre in forza alla Dea. Ma sul brasiliano c’è anche il Real Madrid. Proprio da Madrid potrebbe arrivare un difensore in scadenza di contratto: l’ex Roma Rudiger. Sulla corsia mancina, infine, gli occhi sono puntati su Udogie del Tottenham.