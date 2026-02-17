Juventus: Comolli ignora Bastoni e Chivu e dribbla l’attacco di Marotta. Scuse a La Penna, ma il conto con Rocchi resta aperto 

A pochi minuti dalla gara col Galatasaray Damien Comolli ha fatto ammenda per il comportamento tenuto alla fine di Inter–Juventus, ma non è arretrato nella critica al sistema arbitrale e al designatore Gianluca Rocchi. L’a.d. bianconero ha poi completamente ignorato l’attacco di ieri da parte di Beppe Marotta, così come le parole di oggi di Alessandro Bastoni e Cristian Chivu.
- Juventus, Comolli ignora Marotta e difende Chiellini
- Bastoni e Chivu ignorati
- Le scuse a La Penna
- La partita con Rocchi
Juventus, Comolli ignora Marotta e difende Chiellini
Prima della gara di Istanbul col Galatasaray, valida per l’andata dei playoff di Champions League, a Damien Comolli è stato chiesto di commentare l’attacco che il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha scagliato contro la Juventus, in seguito alle proteste dello stesso a.d. bianconero e di Giorgio Chiellini al termine del derby d’Italia di sabato scorso.
“Non voglio rispondere, non voglio più parlare del passato”, ha replicato Comolli a Sky Sport, limitandosi a difendere Chiellini, al quale Marotta aveva dedicato una battuta velenosa. “Per me Giorgio è un dirigente tanto talentuoso quanto lo era da difensore in campo. Rappresenta il presente e il futuro della Juventus. Più giovani saranno i dirigenti meglio sarà per il calcio italiano”.
Bastoni e Chivu ignorati
No comment anche sulle scuse di Alessandro Bastoni e le parole che Cristian Chivu ha dedicato ai fatti di sabato. “Non posso commentare, è stata una sua decisione chiedere scusa”, ha detto Comolli, ribadendo però chi sia stata la vittima della simulazione del difensore dell’Inter e dell’errata decisione dell’arbitro La Penna. “A me spiace per Pierre Kalulu, sarà lui a essere squalificato – ha affermato l’a.d. bianconero – Crediamo sia ingiusto, si è comportato bene anche quando è uscito”.
Le scuse a La Penna
Quanto al mondo arbitrale, Comolli ha ammesso di aver esagerato nelle proteste nei confronti dell’arbitro La Penna nell’immediato post-partita, comportamento per il quale è stato punito con una lunga inibizione. “Rispetto sempre le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto e poi prenderemo le nostre decisioni – ha dichiarato l’a.d. bianconero prima di scusarsi – La mia reazione è stata eccessiva e mi dispiace se ho offeso qualcuno. Quello che abbiamo subito è un’ingiustizia comunque”.
La partita con Rocchi
Dopo le scuse all’arbitro, però, Comolli ha fatto capire, seppur con toni moderati, che la partita con il sistema arbitrale e il designatore Gianluca Rocchi, attaccato insieme a Chiellini nelle interviste post-gara a San Siro, resta aperta. “Vogliamo soltanto collaborare con le autorità per migliorare il sistema – ha precisato Comolli -. Non abbiamo voce in capitolo in quel senso, ma vogliamo collaborare per aiutare a cambiare un sistema che è difettoso. Non è un problema con un individuo, ma con tutto il sistema”.