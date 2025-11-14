Juventus, Comolli detta la linea per gennaio: individuato il nuovo Bremer, un caso agita Spalletti

Alla riapertura del mercato bisognerà modellare la rosa in base alle esigenze di Spalletti, ecco la strategia del club bianconero. Il rinnovo del gioiello turco preoccupa

Il mercato di gennaio servirà alla Juventus per modellare la rosa in base alle esigenze di Spalletti. Non è certo un mistero la ricerca di un regista in grado di esaltare la manovra, ma nel frattempo la Signora ha già individuato il possibile erede di Bremer. Yildiz non è ancora un caso, ma poco ci manca: il rinnovo non decolla, mentre il gioiello turco è sempre più ambito dai top club del Vecchio Continente.

Juventus, Comolli detta la linea del mercato

Fresco di nomina ad amministratore delegato, il manager francese Damien Comolli sta già pianificando la strategia da adottare alla riapertura del mercato. Bisogna fare i conti con i paletti del fair play finanziario, per cui la parola d’ordine è niente spese folli.

Come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la Juventus andrà soprattutto a caccia di occasioni. Dunque, sì ai prestiti o a calciatori a prezzo di saldo, ma non sono in programma colpi ad effetto. Discorso diverso, invece, la prossima estate, quando la priorità sarà regalare a Spalletti – sempre a patto che resti – o al nuovo allenatore che ne prenderà il posto un centrocampista di spessore.

Individuato il nuovo Bremer: ecco chi piace

C’è un difensore che si è messo particolarmente in mostra in questo primo scorcio di stagione. Si tratta di Tiago Gabriel, altra meravigliosa intuizione di mercato di quello specialista ch’è Pantaleo Corvino. Ingaggiato dal Lecce lo scorso gennaio dall’Estrela Amadora per poco meno di 2 milioni, il centrale portoghese classe 2004 si è rivelato la colonna della difesa di Di Francesco, catturando le attenzioni delle big.

Centovantasei centimetri e anche un gol in campionato: in casa Juve è considerato il possibile erede di Bremer, che continua a non dare sicurezza dal punto di vista fisico. Il prezzo è già schizzato a 25 milioni: anche Milan, Inter e Napoli sono interessate.

Il rinnovo di Yildiz agita Spalletti

Il rilancio della Juventus passa anche e soprattutto dalle giocate del suo calciatore di maggior qualità: Kenan Yildiz. Ed è per questo motivo che Spalletti spera che il rinnovo del numero 10 possa sbloccarsi in tempi rapidi.

Al momento, però, le indicazioni sono altre. La trattativa vive una pericolosa fase di stallo, mentre aumentano le pretendenti pronte a fiondarsi su un calciatore che percepisce solo 1,7 milioni di euro all’anno. Il suo entourage spinge per un aumento a 6 milioni, cifra che non spaventa Chelsea, Real Madrid e Arsenal, i tre top club pronti a sferrare l’assalto.