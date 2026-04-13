Juve, Vlahovic non è una priorità: l’ammissione di Comolli su Dusan, mercato top, Spalletti e un rinnovo misterioso

Il CEO bianconero torna a parlare del futuro dell'ex Fiorentina e del rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Sul mercato, invece, in estate potrebbero esserci grandi manovre

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’allenamento a porte aperte della Juventus One è l’occasione per Damien Comolli di tornare a parlare del futuro di Dusan Vlahovic in bianconero. Il CEO della Vecchia Signora non usa mezzi termini sul rinnovo dell’attaccante serbo, incorona Luciano Spalletti e si sbilancia sul mercato in vista della prossima stagione, annunciando anche un misterioso rinnovo imminente.

Juve, Vlahovic può attendere

Il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic dovrà attendere ancora. A rivelarlo è il CEO bianconero, Damien Cobolli, che durante l’allenamento aperto della Juventus One, la formazione paralimpica pronta a giocarsi le proprie chance nelle finali nazionali, ha parlato chiaramente di situazione congelata per il serbo: “Il rinnovo di Dusan? Non aspettatevi niente prima della fine della stagione”, ha tagliato corto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rinnovo in arrivo, ma non per Dusan

Sempre sull’ex Viola, alle prese con l’infortunio che lo ha costretto nuovamente ai box proprio a un passo dal ritrovare il campo dopo il lunghissimo stop, Cobolli ha tenuto a precisare: “So che Marco Ottolini ha avuto modo di parlare con Dusan in questi giorni. La cosa certa è che nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità per un nuovo rinnovo, ma non per quello di Vlahovic. Per lui non ci dobbiamo aspettarci aggiornamenti prima del termine della stagione”.

Tutti con Spalletti

Inevitabile il punto sulla volata Champions, che nel weekend ha regalato ai bianconeri il quarto posto a scapito del Como, ko in casa contro l’Inter: “Abbiamo sei finali da affrontare al meglio. Spalletti? I giocatori e la società volevano che restasse e il rinnovo è stato importante per dare stabilità e continuità. Luciano è arrivato a fine ottobre e ha avuto un impatto importante. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista, giochiamo bene e abbiamo ottenuto risultati. Ho controllato la classifica e, da quando c’è Spalletti in panchina abbiamo fatto 48 punti… saremmo secondi”.

La promessa sul mercato

Infine, sul mercato il Ceo bianconero svela grandi progetti: “A prescindere dalla Champions o dall’Europa League, la Juve attrae molti giocatori. Poi, certo, finanziariamente meglio arrivare in Champions, ma l’obiettivo è creare in ogni caso una squadra in grado di tornare vincere. Sarà un mercato ambizioso a prescindere. È quello che vogliamo tutti”.