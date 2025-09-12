Juventus, Comolli completa la rivoluzione: Ottolini in pole come ds, così ha cancellato i disastri di Giuntoli

Chiuso il mercato con i colpi Zhegrova e Openda, il dirigente francese è pronto a piazzare anche l'ultimo colpo: il direttore sportivo. Dal Genoa può tornare Ottolini

Le rivoluzioni non s’improvvisano dall’oggi al domani. Vanno pianificate, affinché portino a risultati. Ed è proprio ciò che ha fatto Damien Comolli da quando John Elkann gli ha affidate le chiavi della Juventus, silurando Giuntoli. Casella dopo casella, la Signora prende forma. Ed è in arrivo anche l’ultimo tassello che andrà a completare il nuovo puzzle bianconero: il ds. In pole c’è una vecchia conoscenza come Ottolini, ma resistono due candidature dall’estero.

Juventus, Comolli completa l’opera: in arrivo anche il ds

Una poltrona per te. Il dg ha deciso di rompere gli indugi e affondare il colpo per il direttore sportivo, l’unica figura ancora mancante in un organigramma che si è già arricchito con Francois Modesto nelle vesti di direttore tecnico e Giorgio Chiellini in quelle di Director of Football Strategy.

Come riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, ora è giunto il momento di accelerare: “Il ds del Genoa, Marco Ottolini, è tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo della Juventus. Nella rosa dei candidati ci sono anche due profili professionali stranieri. La decisione è prevista entro la fine di ottobre”. Tra i nomi caldi anche quello di Rui Pedro Braz, che sta per separarsi dal Benfica dopo quattro anni.

Chi è Ottolini, ds del Genoa con trascorsi bianconeri

Proprio così: quello di Ottolini sarebbe un ritorno. Classe 1980, prima di approdare sotto la Lanterna ha lavorato con la Juventus. Un’avventura iniziata nell’estate del 2018 come membro dello scouting e proseguita come responsabile dei giocatori in prestito e poi del progetto ‘Club 15’, finalizzato a “sviluppare, valorizzare e mantenere rapporti con società di calcio estere, al fine di promuovere i talenti e creare una rete virtuosa di collaborazioni”, come si legge sul sito del club.

Dalla stagione 2022/23 è entrato a far parte della famiglia del Genoa, voluto fortemente da 777 Partners, in qualità di direttore sportivo.

Così Comolli ha cancellato l’era Giuntoli

Step by step, passo dopo passo. Così Comolli sta cambiando il volto della Signora, dopo il disastro targato Giuntoli. È vero, è stato il dirigente francese a condurre le operazioni di un mercato delicatissimo, ma ora non c’è più un uomo solo al comando come nella scorsa travagliata e tormentata stagione che si è chiusa con il repulisti di Elkann.

L’ex Napoli aveva attorno a sé persone di fiducia come Pompilio e Stefanelli, mentre l’ex presidente del Tolosa ha arricchito e sta ancora arricchendo il quadro dirigenziale con figure scelte dopo attente analisi e scrupolose valutazioni. Perché le rivoluzioni non s’improvvisano dall’oggi al domani.