Juventus, Spalletti e Comolli separati in casa: il retroscena su Vlahovic è l’ultima goccia. Elkann sempre più in difficoltà

La decisione di non rinnovare il contratto con l’attaccante serbo e i poteri sul mercato creano una nuova situazione delicata in casa bianconera: anche Chiellini prende posizione

Le avvisaglie c’erano da tempo ma ora stai alle voci di dentro la situazione rischia di diventare sempre più esplosiva. La decisione della Juventus di lasciar partire Dusan Vlahovic potrebbe segnare un altro punto di attrito tra il direttore generale Damien Comolli e il tecnico Luciano Spalletti che già da tempo vivono un rapporto piuttosto contrastato con John Elkann che si trova a fare da arbitro in questa situazione.

Il retroscena sul Vlahovic

L’ultima decisione di una telenovela che andava avanti da quasi un anno riguarda Dusan Vlahovic. Il rinnovo contrattuale dell’attaccante serbo sembrava uno dei punti fermi per Luciano Spalletti visto che l’ex Fiorentina è stato l’unico dei giocatori del reparto offensivo a fornire, al netto degli infortuni, un livello molto alto. Ma la lunghissima trattativa non ha prodotto i risultati sperati. Il giornalista Alfredo Pedullà rivela che la distanza tra la richiesta dell’entourage del giocatore e la proposta del club era ancora troppo ampia. La Juve metteva sul piatto un’offerta da 6 milioni mentre Dusan ne chiedeva 2-3 in più.

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Comolli-Spalletti: separati in casa

La Juventus ha deciso di continuare con la coppia formata dal direttore generale Comolli con Luciano Spalletti in panchina. Una decisione che però potrebbe presentare il conto già nel corso di questa stagione di mercato. Pedullà rivela infatti che pochi giorni prima della partita contro la Fiorentina (che poi di fatto ha segnato l’esclusione dalla prossima Champions), ci sarebbe stato un summit con la presenza anche di Elkann, con il tecnico toscano che ha chiesto carta bianca sul mercato e con la richiesta di prolungare il contratto di Vlahovic. La richiesta di Spalletti è stata però respinta con il tecnico che non avrebbe gradito particolarmente questa situazione. E sempre secondo le ultime voci si sarebbero incrinati anche i rapporti tra l’allenatore di Certaldo e Giorgio Chiellini, che si sarebbe schierato dalla parte di Comolli.

Elkann sempre più in difficoltà

Voci, spifferi: per il momento la situazione in casa Juventus non ha conferme ufficiali dai diretti interessati. Di sicuro dopo il finale di stagione c’è un po’ di amarezza. John Elkann ha deciso di affrontare la situazione in prima persona prendendo quella che per molti tifosi è stata una “mezza decisione”: restano tutti e si continua così. Una situazione però che rischia di diventare esplosiva se gli intenti non dovessero allinearsi già in questa fase di mercato al punto c’è chi è pronto a scommettere che Luciano Spalletti è pronto anche a rassegnare le dimissioni.