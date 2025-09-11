Juventus, Comolli vuota il sacco: il retroscena su Vlahovic e la verità sulla lite con il Psg per Kolo Muani

Il direttore della Juventus nel giorno della presentazione di Edon Zhegrova e Lois Openda non nasconde la sua soddisfazione per come i bianconeri hanno operato sul mercato

Il campo dovrà dare il suo inappellabile verdetto, ma un risultato è stato già raggiunto: la Juventus ha ripreso l’alone di società che detta le regole delle trattative e non le subisce, che impone il proprio prezzo al mercato e obbliga l’acquirente ad adeguarsi.

Juventus, la ricetta di Comolli

Ed il merito è senza dubbio del nuovo direttore generale Damien Comolli, plenipotenziario sul mercato, che ha svelato alcuni dettagli sulla campagna acquisti appena conclusa durante la conferenza stampa di presentazione di Openda e Zhegrova. “Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio tra la situazione finanziaria, soprattutto sul fair play finanziario Uefa, e la rosa da rendere competitiva che abbiamo cercato di rinforzare. E penso che ci siamo riusciti”.

Comolli traccia il bilancio

“Ovviamente noi non siamo diversi da altri club – ha proseguito – e il che significa che dobbiamo valutare attentamente le nostre finanze e allo stesso tempo e cercare di creare una rosa particolarmente competitiva. Uso il termine rosa perché la squadra è competitiva, ma abbiamo cercato di rafforzare la rosa quindi penso che siamo riusciti a farlo e a trovare il giusto equilibrio sia tra gli aspetti sportivi che quelli finanziari. Abbiamo una squadra molto competitiva e non eravamo a nostro agio nel dover cedere alcuni calciatori, proprio per questo volevamo che chi arrivasse avesse un ruolo fondamentale nella squadra”.

Juve-Psg, la verità di Comolli

Openda è arrivato in extremis quando è saltato l’affare Randal Kolo Muani con il Paris Saint-Germain e a questo proposito Comolli ha tenuto a fare alcune precisazioni: “Ho letto articoli di discussioni con il presidente del Psg. E’ falso, sono bugie. Qualcuno ha cercato di manipolare una situazione che non esiste”, ha aggiunto il dg che ha dunque archiviato positivamente il mercato estivo ringraziando “la proprietà per l’impegno durante la finestra, c’è stata grande presenza, impegno e disponibilità”.

Comolli applaude Vlahovic

“Sono sempre stato un grande sostenitore dei big club con i quali ho sempre avuto un ottimo rapporto. Posso dirvi che abbiamo concluso il mercato con successo, ci sentiamo più forti. Abbiamo tenuto i giocatori che volevamo tenere, oltre ai nuovi arrivi. Un esempio è Vlahovic, che ha delle capacità uniche per la Serie A come ha già dimostrato. La nostra è una squadra giovane e sono molto contento per come abbiamo condotto il calciomercato”.

Openda e Zhegrova: operazioni last minute

Venendo poi a Openda e Zhegrova, Comolli ha aggiunto: “Siamo davvero felici che abbiano scelto il progetto Juve. La creatività di Zhegrova che ho potuto ammirare quando ero presidente del Tolosa è quello che stavamo cercando. Openda ha molta potenza e poter cominciare l’azione da diverse posizioni del campo. Speravamo di fare sia Openda che Zhegrova prima di quanto accaduto, abbiamo aspettato prima la cessione di Nico Gonzalez. Per questo ci siamo mossi tardi, ma entrambi sono stati molto pazienti. Abbiamo completato gli acquisti al limite, lunedì notte in particolare. Con Openda abbiamo intensificato nelle ultime ore di mercato perché è diventato disponibile e avevamo alcuni parametri da verificare”.