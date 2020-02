Juventus: con Guardiola arriva anche un attaccante

La sentenza Uefa che esclude il Manchester City dalla prossime due edizioni della Champions League avrà ripercussioni anche sul mercato. La società dovrà alleggerire il monte ingaggi e alcune pedine, per loro personale scelta, sono pronte a salutare per trasferirsi verso lidi che disputano la massima competizione europea.

La lista dei partenti è capeggiata da Pep Guardiola: il tecnico catalano ha moltissime richieste in tutta europa. Piace al Paris Saint Germain, al Bayern Monaco e, soprattutto, alla Juventus. Dopo l'addio di Allegri la stragrande maggioranza dei tifosi ha invocato un suo arrivo che però non si è concretizzato. In estate le cose potrebbero però cambiare.

L'ex timoniere del Barcellona potrebbe addirittura portare con sè Leroy Sanè: l'attaccande sarebbe dovuto andare al Bayern Monaco la scorsa estate ma la rottura del crociato durante la partita di Community Shield contro il Liverpool ha fatto saltare tutto. Il tedesco ha un contratto con i Citizen in scadenza nel 2021.

Intanto però il Manchester City ha risposto così alla sentenza Uefa: "Il Manchester City è deluso ma non sorpreso dall’annuncio di oggi da parte della Camera dei giudici dell’UEFA. Il Club ha sempre anticipato la necessità di cercare un organo indipendente per considerare in modo imparziale l’intero corpus di prove inconfutabili a sostegno della sua posizione. Nel dicembre 2018, il capo investigatore della UEFA ha presentato in anteprima pubblicamente l’esito e la sanzione che intendeva essere inflitta al Manchester City, prima ancora che fosse iniziata qualsiasi indagine. Il successivo imperfetto precesso ha chiarito che c’erano pochi dubbi sul risultato che avrebbe prodotto. Il Club ha formalmente presentato reclamo all’organismo disciplinare dell’UEFA, un reclamo che è stato convalidato da una sentenza CAS. In poche parole, questo è un caso avviato dall’UEFA, perseguito dall’UEFA e giudicato dall’UEFA. Con questo processo pregiudizievole ormai terminato, il Club chiederà un giudizio imparziale il più rapidamente possibile e quindi, in primo luogo, avvierà il procedimento di con il Tribunale Arbitrale per lo Sport".

SPORTAL.IT | 15-02-2020 08:52