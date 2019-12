Un problema in più per Maurizio Sarri, il tecnico della Juventus che sta preparando la delicata sfida di Roma con la Lazio di sabato sera: dovrà fare a meno di Aaron Ramsey, che meditava di rilanciare dal primo minuto al posto di un Federico Bernardeschi mostratosi opaco contro il Sassuolo.

Il gallese ex Arsenal si è dovuto fermare per un sovraccarico muscolare ai flessori della coscia sinistra e pertanto non sarà inserito tra i convocati.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 15:39