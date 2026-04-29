Juventus, Spalletti occhio: Liverpool e Manchester United ti soffiano il gioiellino Conceicao

L'esterno portoghese è sempre più centrale nel gioco bianconero, una crescita che non è passata inosservata alle big di Premier League

Sirene d’Oltremanica risuonano in casa Juventus. Sul taccuino delle big di Premier League è finito il nome di Francisco Conceicao. L’esterno offensivo portoghese sta attraversando una crescita importante, un’evoluzione che sta andando ben oltre i numeri. Sebbene il bilancio stagionale racconti finora di 4 reti e 4 assist in 38 presenze, è il peso delle prestazioni a fare la differenza. Il suo apporto alla manovra bianconera è imprescindibile, una maturazione sbocciata grazie alla mano di Spalletti. Prestazioni che non sono passa inosservate ai radar inglesi.

La crescita di Conceicao

L’avvento di Spalletti ha impattato positivamente in tutto l’ambiente Juve. Il tecnico di Certaldo ha saputo infondere nuove certezze al gruppo e, tra i vari, anche Chico sembra aver tratto il massimo beneficio dalla cura dell’ex Napoli. Il figlio d’arte è ormai imprescindibile nel gioco bianconero, sempre più centrale nello sviluppo della manovra. I numeri delle ultime giornate di Serie A certificano un ottimo stato di forma: la rete pesantissima messa a referto contro la Roma, tre assist contro Pisa, Sassuolo e Genoa, ma anche il migliore dei suoi nella sfida di San Siro contro il Milan. Proprio nella sfida contro i rossoneri le azioni più insidiose sono nate dai suoi piedi, tra cui la rete, poi annullata, di Thuram e la conclusione che ha costretto Maignan a un intervento di petto.

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Conceicao e l’accostamento con Salah

La crescita di Chico è sotto gli occhi di tutti. La cura Spalletti sta dando i suoi frutti, elevando l’esterno portoghese a pedina inamovibile nello scacchiere bianconero. Il feeling tra il tecnico di Certaldo e il classe 2002 è totale, nutrendosi di una stima reciproca evidente. A certificare questo asse sono anche le recenti dichiarazioni dell’allenatore, paragonando Conceicao a un altro fuoriclasse lanciato proprio da lui ai tempi della Roma, ovvero Salah. “Conceicao come Salah? Accostamento corretto, è ancora giovane. Deve convincersi che può giocare anche un po’ dentro il campo. Questo fatto di avere l’uomo alle spalle non deve creargli quell’ansia che si vede che ha. Sull’esterno diventa immarcabile perché è veramente forte”, ha sottolineato Spalletti.

Parole al miele che testimoniano il lavoro certosino svolto dall’allenatore sul lusitano. Un percorso di crescita destinato a proseguire, con l’intento di capitalizzare al massimo il gioco esaltante del portoghese, alzando il fatturato sotto porta. Lo stesso Spalletti ha dichiarato: “Deve migliorare sotto l’aspetto della qualità del tiro in porta, perché Salah è di livello toppissimo, ma Conceiçao ha questa intensità e ferocia nel fare l’uno contro uno che è veramente difficile tenerlo”.

Liverpool e Manchester United sul portoghese

La crescita di Conceicao non è passata inosservata al Liverpool e al Manchester United. Proprio i Reds, chiamati a sostituire proprio Salah, che partirà al termine della stagione, sembrano aver preso alla lettera l’assist fornito da Spalletti. Dalle parti di Anfield intravedono nel portoghese le giuste qualità per sostituire l’egiziano. Occhio, però, anche al Manchester United, certo di tornare a giocare la Champions League e a caccia di profili per incendiare le corsie esterne d’attacco. Conceicao, dal suo canto, non si scompone: a Torino sta bene, si sente al centro del progetto ed è felice in maglia bianconero.

La Juve, intanto, osserva la situazione. Dopo aver investito 32 milioni la scorsa estate per assicurarsi il giocatore portoghese, l’attuale peso a bilancio di Chico si aggira sui 25,6 milioni di euro. Sullo sfondo c’è il Mondiale, che potrebbe rappresentare un’ulteriore vetrina per il giovane portoghese.