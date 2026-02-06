Juventus, Conceicao è il Leao di Spalletti: perché è più croce che delizia, lo scenario

La Juve ci ha riflettuto a lungo questa estate: dopo i 10 milioni per il prestito annuale per riscattare Conceicao dal Porto occorreva versare altri 32 milioni di euro, scaglionati in quattro soluzioni annuali. Alla fine è arrivato il sì: doveva essere il portoghese una delle pietre su cui ricostruire la squadra dopo le delusioni della scorsa stagione ma le cose non stanno andando nella maniera sperata.
- Conceicao jolly part-time ma non segna mai
- Conceicao come Leao, talento e fumo
- La prova di Bergamo
- I tifosi hanno perso la pazienza
Conceicao jolly part-time ma non segna mai
Se l’anno scorso era riuscito a entrare nel cuore dei tifosi per i suoi dribbling e la sua vivacità in campo (4 gol e 5 assist a questo punto della stagione), quest’anno il suo rendimento è andato via via calando. I numeri parlano di cinque gare saltate per infortunio e altre due in cui è rimasto in panchina per novanta minuti: in totale sette volte Conceicao non è sceso in campo in questa stagione. Nelle restanti 25 partite ha totalizzato 1536 minuti ma alla voce gol e assist c’è da piangere: solo tre gol (due in A e uno in Champions) e un solo assist per l’ex Porto.
Conceicao come Leao, talento e fumo
L’impressione è che il giocatore stia somigliando sempre più all’ultimo Leao, suo connazionale: grande tecnica (anche se Conceicao sa dribblare nello stretto e non solo lanciato in velocità come l’attaccante del Milan), grande fantasia ma anche tanto fumo e poco arrosto.
La prova di Bergamo
Ieri la sua prova a Bergamo contro l’Atalanta è stata la cartina di tornasole del suo momento attuale: tanta buona volontà ma due gol fatti sbagliati. Spalletti sin dal suo arrivo sulla panchina bianconera aveva manifestato qualche dubbio, lasciandolo spesso in panchina. E ora chissà che Boga, quando tornerà in condizione, non possa togliere ulteriore spazio a Conceicao.
I tifosi hanno perso la pazienza
Sui social emerge il malcontento dei fan bianconeri: “Se Conceicao ogni tanto facesse una scelta giusta molte partite le chiuderemmo prima e senza patemi. E invece dopo aver sbagliato 2 gol fatti, subisci un rigore “generoso” e perdi 3 -0 dominando l’avversario e subendo il primo tiro in porta al minuto 85….” e poi: “Conceicao può essere un’alternativa, non il titolare” e anche: “Conceicao comunque ha sempre lo stesso problema nelle scelte da fare, inoltre nemmeno tanto tranquillo davanti alla porta.”
C’è chi scrive: “Con un esterno destro decente la vincevi a Bergamo. Già abbiamo Savid (ottimo anche stasera) che non segna, ma Conceicao ha sbagliato l’impossibile” e anche: “Se non realizza quelle occasioni rischia di mettere in difficoltà la squadra, no?…poi, puoi correre quanto vuoi ma se non finalizzi quelle due occasioni monumentali sei poco “utile”…” e poi: “‘Lunico esterno d’attacco al mondo che non segna e non fa assist. A cosa serve ?” e infine: “Io al 7 voglio bene ma si deve da na svejata! Non puoi fare 2 gol e 1 assist da esterno d’attacco titolare alla Juventus a febbraio, e su!”.