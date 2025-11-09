Juventus, Conceicao furioso dopo il cambio: ecco con chi ce l'aveva

Chiare le immagini che hanno mostrato lo sfogo del numero 7 bianconero, contenuto da Vlahovic. Ma il bersaglio non è chi si può immaginare

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Una vittoria e poi due pareggi di fila: la Juventus di Luciano Spalletti non gira ancora come dovrebbe. Ma più di ogni altra cosa rispetto alla gestione Tudor, pare che non sia stato ancora risolto il problema gol della formazione bianconera. Oltre ad una certa determinazione da parte delle punte, pure chi dovrebbe ispirarle non sta dando il massimo. Nel discorso rientra anche Chico Conceicao, uscito dal campo furioso per la sostituzione: ecco chi era il bersaglio dello sfogo del folletto portoghese.

Lo sfogo di Conceicao con Vlahovic che lo calma

Tensioni in casa Juve? Non proprio. Ma facciamo ordine: al minuto 20 del secondo tempo del derby della Mole, Luciano Spalletti richiama in panchina Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao gettando in campo Jonathan David ed Edon Zhegrova. La telecamera riprende il portoghese mandare a quel paese qualcuno, con un inequivocabile gesto con la mano. Al tempo stesso l’ex Porto si mette le mani davanti alla bocca per non far comprendere le parole, mentre il serbo cerca di tranquillizzarlo.

Il destinatario non era Spalletti

Inevitabile per chi guarda pensare che il bersaglio dell’esterno portoghese sia Luciano Spalletti. Ma non è così. Il giocatore della Juventus ce l’aveva infatti con un cameraman che ostinatamente provava a riprenderlo nella speranza di ottenere una reazione. L’operatore ha ottenuto il suo scopo, sebbene la motivazione sia stata diversa da quella auspicata. Conceicao gli ha indicato il campo come unico palcoscenico da mostrare. Insomma, nessuna rabbia dovuta alla sostituzione o potenziali crepe all’interno dello spogliatoio.

La partita di Chico tra alti e bassi

Ma come è stata la partita di Conceicao? In totale il portoghese ha giocato 65 minuti prima di essere sostituito da Edon Zhegrova. Il primo tempo è stato discreto da parte del numero 7 bianconero, pur se caratterizzato da singoli sprazzi e non da una certa continuità di giocate. Nella ripresa, però, il giocatore è letteralmente sparito dal campo, poco servito anche dai compagni. L’ingresso del kosovaro al suo posto ha infatti reso un po’ più elettrica la manovra della Vecchia Signora. Ma non ha risolto quel terribile mal di gol.