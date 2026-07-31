Juventus, Conceicao il sacrificio per Alajbegovic: Reijnders più di Kessie. Suzuki si complica, il PSG prepara lo sgambetto

La Juventus continua a muoversi su più fronti per completare la rosa da consegnare a Luciano Spalletti. Dopo aver definito il ritorno di Randal Kolo Muani e l’arrivo del talento Kerim Alajbegovic, il club bianconero è chiamato a riequilibrare i conti attraverso alcune cessioni. Tra i principali candidati a lasciare Torino c’è Francisco Conceicao, il cui sacrificio potrebbe finanziare le prossime operazioni. Parallelamente restano aperti i dossier relativi al centrocampo, con Tijjani Reijnders che oggi appare un obiettivo più concreto rispetto a Franck Kessié.

Conceicao verso la Premier: la Juve prepara il sacrificio

L’investimento effettuato per Alajbegovic e quello destinato a Kolo Muani impongono alla Juventus di fare cassa. Per questo motivo il nome più caldo in uscita è quello di Francisco Conceicao, riscattato solo pochi mesi fa ma ora finito nel mirino di diversi club inglesi. Manchester United e Liverpool seguono con attenzione la situazione, mentre Jorge Mendes è al lavoro per trovare la soluzione migliore. La Juventus conta di incassare tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra che permetterebbe di finanziare parte delle operazioni già concluse e di lasciare margine per nuovi rinforzi.

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Zirkzee resta un’opzione concreta

L’interesse del Manchester United potrebbe trasformarsi in un’opportunità anche sul fronte delle entrate. I Red Devils starebbero infatti valutando la possibilità di inserire Joshua Zirkzee nella trattativa per Conceicao. L’attaccante olandese è un profilo molto apprezzato da Spalletti, che lo considera ideale per caratteristiche tecniche e capacità di legare il gioco. Al momento non esiste una trattativa avanzata, ma l’ipotesi di uno scambio con conguaglio economico resta sul tavolo. Molto dipenderà dalla valutazione che il Manchester United farà del cartellino dell’ex Bologna e dalla volontà delle due società di trovare un punto d’incontro.

Reijnders supera Kessié nelle preferenze

Anche il centrocampo resta uno dei reparti da rinforzare. Franck Kessié continua a piacere per esperienza e conoscenza della Serie A, ma l’ingaggio percepito nelle ultime stagioni in Arabia Saudita rende la trattativa molto complicata. Per questo motivo la Juventus sta concentrando sempre più attenzioni su Tijjani Reijnders. L’olandese, reduce da una stagione non semplice al Manchester City, potrebbe trovare meno spazio anche con il nuovo corso tecnico. I bianconeri valutano soprattutto un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che consentirebbe di contenere i costi e rispettare gli impegni economici assunti con la UEFA.

Spalletti aspetta gli ultimi rinforzi

L’arrivo di Alajbegovic conferma la volontà di costruire una squadra giovane ma già pronta per competere ad alti livelli. Il talento bosniaco offrirà nuove soluzioni sugli esterni, dove l’unico punto fermo resta Kenan Yildiz. Spalletti, però, aspetta ancora almeno tre innesti: un portiere, un centrocampista e un altro difensore centrale. Per sbloccare le prossime operazioni serviranno inevitabilmente alcune cessioni e quella di Conceicao sembra oggi la più probabile. Le prossime settimane saranno quindi decisive per definire il volto definitivo della nuova Juventus, chiamata a ripartire dopo una stagione complicata con l’obiettivo di tornare protagonista in Italia e in Europa.

Suzuki si allontana: il PSG prova l’inserimento

Tra le priorità della Juventus c’è anche l’acquisto di un nuovo portiere, ma la pista che porta a Zion Suzuki si sta facendo sempre più complicata. Il numero uno del Parma resta il profilo preferito da Luciano Spalletti (sfumati Alisson e Dibu Martinez), ma nelle ultime ore il Paris Saint-Germain avrebbe intensificato il proprio interesse, pronto a inserirsi nella trattativa e a sfruttare una maggiore disponibilità economica. Un’eventuale offensiva del club francese rischierebbe di cambiare gli equilibri e rendere molto più difficile l’operazione per i bianconeri. La Juventus continua a monitorare la situazione, ma valuta anche possibili alternative nel caso in cui la concorrenza del PSG dovesse risultare decisiva. Sullo sfondo resiste la candidatura di Guglielmo Vicario, fuori rosa al Tottenham.