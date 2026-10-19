Nel momento più complicato della stagione il tecnico perde il portoghese a causa di una lussazione alla spalla: ora potrebbe insistere con la difesa a tre

Dalla sgridata di Luciano Spalletti contro il Celta all’infortunio contro la Lazio: settimana da dimenticare per Francisco Conceiçao, vittima ieri sera di un problema alla spalla che rischia di tenerlo fuori fino alla fine di novembre. Per il tecnico della Juventus si tratta di una perdita grave, per rimediare potrebbe insistere sulla difesa a tre.

Juventus, l’infortunio di Conceiçao

Entrato dalla panchina contro la Lazio, Francisco Conceiçao ha chiuso la sfortunata partita della Juventus con un infortunio alla spalla sinistra che si è rivelato più grave del previsto. La società bianconera ha infatti comunicato che il portoghese è stato vittima di una lussazione gleno-omerale: “Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”, ha chiarito la Juve nella sua nota ufficiale. Fatto sta che Luciano Spalletti perde un uomo chiave, spesso tra i pochi a salvarsi in questo complicato inizio di stagione dei bianconeri.

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Conceiçao, i tempi di recupero

L’infortunio di Conceiçao, infatti, non è particolarmente grave, ma il portoghese dovrà rimanere a riposto per un periodo che va dalle tre alle quattro settimane. Di fatto, dunque, l’esterno ex Porto potrebbe tornare a disposizione di Spalletti soltanto dopo la prossima sosta per le nazionali, in programma a novembre: di sicuro Conceiçao dovrà saltare le partite contro Rennes, Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina, il suo rientro potrebbe avvenire non prima della gara con il Venezia all’Allianz Stadium, il 22 novembre.

Lo sfogo col Celta e il rimprovero di Spalletti

Per Luciano Spalletti lo stop di Conceiçao rappresenta un problema piuttosto grave, nonostante i dissapori emersi tra i due negli ultimi giorni, in seguito a quanto avvenuto nella gara di Europa League contro il Celta. Sostituito nella ripresa, il portoghese si sfogò prendendo a pugni una poltrona della panchina, salvo poi sparire negli spogliatoi per ricomparire poco dopo, visibilmente deluso e arrabbiato. Un comportamento, il suo, che provocò il rimbrotto delo stesso Spalletti: “Fa meglio a essere arrabbiato con sé stesso”, disse il tecnico, lanciando un messaggio al giocatore.

La soluzione di Spalletti

Dopo VIgo Conceiçao è partito dalla panchina contro la Lazio, una scelta che però è apparsa motivata più da esigenze di turnover che dalla volontà di Spalletti di punirlo. D’altra parte il portoghese è stato una delle poche certezze nel complicato avvio di stagione dei bianconeri: ha giocato tutte le 9 partite stagionali, 7 delle quali da titolare, finendo spesso tra i migliori e venendo apprezzato dai tifosi per la determinazione messa in campo.

Senza di lui Spalletti perde, dopo Kenan Yildiz, anche l’altro esterno d’attacco titolare: una circostanza che potrebbe portare il tecnico al passaggio definitivo al 3-4-2-1 rispetto al 4-2-3-1. Sia Nico Gonzalez che Edon Zhegrova, i due mancini che potrebbero sostituire Conceiçao sulla destra dell’attacco bianconero, preferiscono infatti ricevere palla nel mezzo spazio più che con i piedi sulla linea, come invece ama il portoghese. Un dettaglio da non sottovalutare per una Juventus che fatica a segnare.