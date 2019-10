Juventus-Conte: il retroscena sul mancato ritorno

Evelina Christillin, impreditrice torinese vicina alla famiglia Agnelli, in un'intervista al Corriere di Torino ha svelato un retroscena sul mancato ritorno di Antonio Conte alla Juventus: "Sappiamo che Conte sarebbe tornato volentieri alla Juventus, ma c'erano dei "niet" ben precisi per un suo ritorno. Diciamo familiari (Andrea Agnelli ndr) e societari".

"Conte è uno dei migliori, uno che riesce a spremere sangue dalle rape, anche se stavolta di rape non ne ha. Li ho visti in tv contro il Barcellona, e per 60 minuti hanno giocato una super partita. La petizione per togliere la stella? Sarebbe una grandissima stupidaggine, bisogna solo dirgli grazie".

Sui primi mesi di Sarri sulla panchina bianconera: "​Ha subito un po’ di contaminazione. E’ migliorato, a partire dalla comunicazione. In estate, quando disse che non contava nulla, a proposito degli esuberi, rimasi basita".

"Della Juve mi piace questa ritrovata giovinezza e passione di Higuain, che sta giocando alla grande. Forse Sarri lo vede più di altri e questo gli ha fatto bene. E poi sono molto attenta a De Ligt, e lo sto vedendo crescere".

"Se l'Inter di Conte può vincere lo scudetto? Sì, arrivò ai quarti dell'Europeo con Zaza e Pellé. Qui invece ha pure una grande società. E con Antonio non sarà pazza Inter".

SPORTAL.IT | 06-10-2019 11:53