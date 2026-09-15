Juventus, Conte mai a stagione in corso? Non proprio: l’eccezione nella carriera del tecnico, corteggiato anche da altri due club

L’allenatore salentino è noto per rifiutare proposte da società che cercano una nuova guida dopo un esonero: un precedente fa sperare i tifosi bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Antonio Conte preferisce non subentrare ad un altro allenatore a stagione in corso, ma iniziare il suo percorso in un club avendo la possibilità di curare la preparazione estiva. Questa abitudine del tecnico salentino, però, non rappresenta una verità assoluta: nella carriera di Conte c’è infatti un’eccezione piuttosto recente che fa sperare i tifosi della Juventus, in caso di addio a Luciano Spalletti. E anche quelli di un altro paio di club europei.

Conte non accetta proposte a stagione in corso

Antonio Conte non accetta mai proposte che gli arrivano a stagione in corso: quello riguardante una semplice preferenza dell’allenatore si è trasformato negli ultimi anni in una sorta di luogo comune, di una verità prestabilita che però non trova corrispondenza nella realtà. È vero che l’ultima avventura professionale di Conte, quella al Napoli, è iniziata nell’estate del 2024 dopo che il tecnico salentino aveva detto di no alla proposta di Aurelio De Laurentiis di sostituire Rudi Garcia nel corso della stagione precedente. Ma nella sua carriera Conte ha fatto anche delle eccezioni a questa regola.

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Conte e l’eccezione al Tottenham

La più recente risale al 2021, quando Conte disse sì al Tottenham dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo. Il portoghese fu sollevato dall’incarico a fine ottobre e il 2 novembre l’allenatore salentino fu presentato ufficialmente come il nuovo tecnico degli Spurs: a chiamarlo era stato una sua vecchia conoscenza, Fabio Paratici, all’epoca d.s. della squadra londinese.

In quel momento la stagione 2021/22 era bella che iniziata, il Tottenham aveva già giocato ben 10 giornate di Premier League (era al 9° posto al momento dell’arrivo di Conte), 2 turni di Carabao Cup e, dopo aver superato i preliminari, 3 partite del girone di Conference League (raccogliendo solo 4 punti). Insomma gli Spurs erano in una fase ben più avanzata della stagione rispetto a quella in cui si trova oggi la Juventus.

Conte: le differenze tra Juventus e Tottenham

I tifosi bianconeri che sperano oggi nella staffetta tra Luciano Spalletti e Conte hanno dunque qualcosa a cui aggrapparsi. Bisogna però anche sottolineare che quel Tottenham, pur non essendo stato costruito da e per Conte, aveva giocatori adatti ai principi di gioco del tecnico salentino: in primis Kane, attaccante-centroboa con qualità rare nello smistamento del pallone, ali veloci come Son e Lucas Moura, centrali fisici come Dier e l’argentino Romero, un regista abile col pallone ma anche fisicamente ben messo come Hojbjerg. All’epoca fu dunque più facile per Conte dire di sì al patron degli Spurs Levy, per il quale fece un ottimo lavoro portando il Tottenham al 4° posto e alla qualificazione alla Champions League.

Esistono poi altri precedenti nella carriera di Conte, ma risalgono al periodo pre-Juve, quando il salentino tentava ancora di affermarsi come allenatore e, dunque, non poteva permettersi di rifiutare una panchina a stagione in corso: accadde al Bari (ingaggiato a dicembre 2007) e all’Atalanta (settembre 2009),

Conte, il pressing di Fenerbahce e United

Mentre i tifosi della Juventus sperano in un ritorno di Conte, altri club europei sono già passati a corteggiare il tecnico salentino. Il primo è il Fenerbahce, il cui interesse nei confronti dell’ex allenatore del Napoli va avanti da inizio estate e s’è intensificato dopo le dimissioni di Kartal, poi respinte dalla dirigenza: Conte avrebbe già detto no a una ricca proposta del club di Istanbul. Secondo il Corriere della Sera, però, proprio la Premier League potrebbe presto tornare a tentare Conte: Michael Carrick è in bilico al Manchester United, nonostante il contratto rinnovato di recente fino al 2029, e l’allenatore salentino sarebbe ora in cima ai pensieri dei Red Devils.